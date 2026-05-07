Se registran 49 incendios forestales activos en México, la cifra más alta en lo que va de 2026

En plena onda de calor van al alza el número de incendios forestales activos en México, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El reporte establece que este jueves 7 de mayo se registran 49 siniestros en 15 entidades de la República Mexicana y seis áreas naturales protegidas, con una afectación preliminar de 20 mil 941 hectáreas.

Según los datos de la Conafor, esta es la cifra más alta de incendios forestales activos, es decir, que se presentan de manera simultánea en lo que va de la Temporada 2026.

Los estados impactados con las emergencias son: Guerrero (8), Chiapas (6), Michoacán (6), Chihuahua (6), Nayarit (5), Oaxaca (3), Zacatecas (3), San Luis Potosí (3), Jalisco (3), Quintana Roo (1), Campeche (1), Puebla (1), Estado de México (1), Tamaulipas (1), y Sinaloa (1).

La dependencia destacó que en los incendios trabajan 1,355 combatientes y apoyan equipos aéreos en:

La Istetera Sierra de La Mora, Magdalena, Jalisco

El Vigía, La Yesca, Nayarit

La Fortuna, San Miguel Chimalapa, Oaxaca

Río frío/ La Junta, Cintalapa, Chiapas

JCS