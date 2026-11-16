La Constancia de Situación Profesional, herramienta digital de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha superado los 7 millones de descargas y los 43 millones de consultas, a más de un año de su implementación, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario señaló que este servicio forma parte de la estrategia nacional de digitalización impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y permite facilitar la validación de credenciales, así como el reconocimiento de la trayectoria profesional de las personas.

Disponible en el portal de la Dirección General de Profesiones, la herramienta es utilizada por instituciones públicas y privadas, principalmente en procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de docentes de educación básica y media superior.

Como parte de su actualización, la SEP puso en marcha la versión 2.0 de la constancia, que incorpora más de 220 mil registros de cédulas profesionales emitidas por la dependencia y por las entidades federativas.

Esta nueva versión también cuenta con el Módulo de Insignias Abiertas (MIA), que integra más de 800 mil registros iniciales de certificaciones, competencias, diplomados, cursos, talleres y microcursos impartidos por instituciones educativas y organismos autorizados por la Dirección General de Profesiones.

Además, incorpora un módulo de consulta de cédulas sancionadas, mediante el cual es posible verificar su estatus y brindar mayor certeza jurídica a empleadores e instituciones, así como contribuir a prevenir malas prácticas.

Delgado Carrillo destacó también la creación de la Constancia de Aprendizajes a lo Largo de la Vida, instrumento que busca promover la inclusión y la equidad mediante el reconocimiento de estudios y aprendizajes de personas que no cuentan con cédula profesional, pero que han concluido o cursan programas de capacitación acreditados por organismos del Sistema Educativo Nacional. Desde su lanzamiento, este documento acumula más de 1.2 millones de registros.

Asimismo, informó que estarán disponibles, por primera vez, los registros de los principales cursos impartidos por la Escuela de Buen Gobierno, cuyos microcursos, pertenecientes a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, contribuyen a la formación continua del personal del servicio público en temas de ética, integridad, ciberseguridad, administración pública y combate a la corrupción.

Estos programas también buscan fortalecer las capacidades técnicas y éticas del personal, bajo un enfoque transparente, equitativo y social.

Por otra parte, el titular de la SEP informó que, en colaboración con la Agencia de Transformación Digital, la cédula profesional electrónica se incorpora a Expediente MX, donde podrá ser consultada por las personas que realicen este trámite a partir de ahora.

Finalmente, subrayó que estas innovaciones amplían las posibilidades de reconocimiento de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la vida, además de fortalecer el acceso de las y los profesionistas de México a servicios digitales más accesibles, seguros y transparentes.