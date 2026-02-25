Las mujeres que crean el futuro de Coca-Cola FEMSA

La toma de decisiones en una empresa de alcance global no sólo implica estrategia y números; también exige visión, adaptación y apertura al cambio.

Bajo esa premisa, Coca-Cola FEMSA presenta el e-binar “Liderazgo Femenino que Crea el Futuro”, una conversación donde tres mujeres, en posiciones clave dentro de la compañía, compartirán cómo se toman decisiones al interior de la embotelladora más grande del Sistema Coca-Cola por volumen de ventas..

Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos; Camila Amaral, vicepresidenta de Legal; y Tania Alanis, directora de Estrategia de Marketing, platicarán con la periodista Crystal Mendivil sobre los desafíos de liderar en una organización tan importante.

Desde la gestión estratégica y el impacto en las comunidades, hasta la estructura legal y la transformación digital, las directivas detallarán cómo han evolucionado sus áreas en los últimos años.

Uno de los puntos centrales de este diálogo es la equidad de género. Catherine Reuben será la encargada de enfatizar el reconocimiento del talento femenino y explicará la necesidad de eliminar los sesgos en los procesos de reclutamiento y desarrollo interno.

Por su parte, Camila Amaral hablará sobre la importancia de la gobernanza y la resiliencia ante los cambios estructurales, mientras que Tania Alanis, destacará los retos al tratar de integrar el mundo físico con el digital en una industria tradicionalmente operativa.

Retos personales y corporativos

Las invitadas compartirán sus experiencias relacionadas con la maternidad, coordinación y adaptación cultural, elementos que forman parte de su crecimiento profesional dentro de la compañía.

Además, destacarán las maneras de cerrar brechas y fortalecer la representación femenina en puestos directivos.

“Liderazgo Femenino que Crea el Futuro” se transmitirá el próximo 3 de marzo a las 17:00 horas por el canal 3.4 de Imagen Multicast y a través del canal de YouTube de Excélsior.

No te pierdas esta conversación que te permitirá conocer cómo las mujeres ocupan espacios estratégicos, rompen paradigmas y redefinen el rumbo corporativo de una empresa global como Coca-Cola FEMSA.