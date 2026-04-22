Refuerzan seguridad en escuelas tras amenazas de tiroteos

La Secretaría de Educación de Nuevo León activó protocolos de seguridad en distintos planteles ante la detección reciente de mensajes anónimos que hacen referencia a presuntas amenazas de balaceras dentro de escuelas, lo que ha derivado en la movilización de autoridades y en medidas preventivas para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

De acuerdo con la dependencia estatal, cada reporte es atendido en coordinación con corporaciones de seguridad, iniciando con la notificación al número de emergencias 911.

Posteriormente, a través de la Coordinación de Seguridad Escolar, se brinda acompañamiento a directivos y personal educativo para aplicar los lineamientos establecidos en el Manual de Seguridad Escolar.

Como parte de estas acciones, al interior de los planteles se implementa el Programa de Cuidado y Seguridad Humana, con el objetivo de reforzar la prevención y establecer medidas claras ante cualquier eventualidad.

Las autoridades educativas señalaron que este tipo de amenazas han sido detectadas principalmente en forma de mensajes escritos en sanitarios o mediante publicaciones anónimas en redes sociales.

En los casos donde se logra identificar a estudiantes como responsables de difundir este tipo de mensajes, se aplican sanciones conforme al Reglamento de Disciplina Escolar, además de dar seguimiento a cada situación para evitar su repetición.

En los últimos días se han registrado reportes que han generado preocupación entre padres de familia y estudiantes.

Uno de los casos ocurrió la mañana de este miércoles en la secundaria número 106 “Francisco Goitia”, en el municipio de Juárez, donde la circulación de un mensaje en grupos de WhatsApp sobre un supuesto tiroteo provocó que algunas familias decidieran no enviar a sus hijos a clases, mientras que otras acudieron por ellos durante la jornada escolar.

El hecho motivó la presencia de policías municipales y agentes ministeriales en el plantel, quienes realizaron recorridos y verificaciones para descartar cualquier riesgo.

A pesar de la alarma generada, las actividades académicas continuaron sin incidentes y no se reportaron personas lesionadas.

Otro caso se registró en la secundaria número 19 “Jesús Cantú Leal”, en Monterrey, donde se reportó una amenaza escrita en los baños de los hombres del plantel que advertía sobre un tiroteo el próximo lunes 27 de abril.

Tras el aviso, autoridades acudieron al sitio y llevaron a cabo una inspección sin detectar situaciones de peligro ni personas ajenas a la institución.

En el municipio de Escobedo se reportó una situación similar en la secundaria número 6 “Donato Elizondo Ayala” el pasado martes, lo que derivó en la implementación de un operativo mochila como medida preventiva para descartar cualquier riesgo entre los estudiantes.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar compartir información no confirmada, ya que este tipo de mensajes puede generar pánico innecesario. También pidió reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales para que sea atendida por las autoridades correspondientes.

jcp