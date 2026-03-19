Refuerzan la exigencia para reubicar escuelas; incendio en Dos Bocas

El incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que cobró la vida de al menos cinco personas, confirma los riesgos que enfrentan niñas y niños en el kínder Agustín Melgar y la escuela primaria Abías Domínguez Alejandro, vecinos de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

“Se comprueba una vez más que los riesgos de explosiones, fugas o derrames son permanentes e intrínsecos a la infraestructura fósil, como la refinería. No hay infraestructura capaz de prevenir en su totalidad desastres provocados por condiciones climáticas extremas, errores humanos o fallas mecánicas”, manifestaron.

Ayer, entre lágrimas y flores, familiares y vecinos dieron el último adiós a las tres mujeres y los dos hombres, víctimas del incendio en la refinería Olmeca.

Fernando Arias de la Cruz, 52 años, fue uno de los fallecidos y en las próximas semanas iba a celebrar 28 años de matrimonio con Esmeralda Cano, y en los próximos meses, su único hijo de 23 años, lo habría convertido en abuelo.

“Ahorita no sé qué va a pasar; me acuerdo que mi esposo me decía ‘tienes que defender tus derechos como mi esposa’”, dijo la viuda de Fernando, sin saber todavía cómo hacerlo. Por ahora, la empresa donde trabajaba su esposo la ha acompañado.

La Alianza Mexicana contra el Fracking; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Conexiones Climáticas y Greenpeace México, entre otras, externaron su solidaridad con los trabajadores afectados por estos hechos y con las familias de quienes han perdido a un ser querido.

De igual forma, “refrendamos nuestra solidaridad con las mamás y papás que han exigido la reubicación de las escuelas desde hace varias semanas.

“Afortunadamente, este incidente ocurrió muy temprano y sin estudiantes en las escuelas, dado el riesgo directo al que habrían estado expuestos y la dificultad para evacuarles debido a la inundación de las inmediaciones.

“Cada día que se retrasa la reubicación de las escuelas es una nueva posibilidad de desastre que afecta a cientos de niñas y niños, así como al personal escolar”, alertaron.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que ha solicitado a Pemex tomar cartas en el asunto.