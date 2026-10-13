Refrenda Partido Verde en el Senado  respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República reafirmó su compromiso de colaborar de manera coordinada en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, tras un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Velasco Coello, destacó la visita del funcionario federal a la Cámara Alta y enfatizó la disposición de los legisladores ecologistas para sumar esfuerzos en favor de la tranquilidad de las familias mexicanas.

El legislador resaltó los avances de la política de combate frontal al crimen organizado impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo expuesto por Velasco, las acciones emprendidas en los últimos dos años han permitido revertir tendencias delictivas complejas, logrando una reducción del 52% en el delito de homicidio doloso y una disminución del 32% en la incidencia de delitos de alto impacto a nivel nacional.

Asimismo, Manuel Velasco hizo un llamado a la unidad de la sociedad y de las distintas fuerzas políticas para cerrar filas en torno a la agenda de seguridad. Afirmó que la construcción de la paz debe consolidarse como una prioridad que trascienda las diferencias ideológicas y partidistas en beneficio del país.