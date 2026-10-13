Cumple 15 años la ruta París-Cancún de Air France: Mara Lezama

La conexión aérea París-Cancún-París, operada por Air France, celebró 15 años de operaciones ininterrumpidas —con excepción de breves meses durante la pandemia—, consolidándose como un pilar fundamental para el turismo europeo en Quintana Roo, entidad que recibe anualmente entre 230 mil y 250 mil visitantes de origen francés.

Durante el evento conmemorativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general de Air France-KLM en México, Maarten Snijders, encabezaron los festejos donde se anunció la reactivación de la temporada con tres frecuencias semanales directas desde el aeropuerto París-Charles de Gaulle, las cuales incrementarán progresivamente hasta alcanzar un vuelo diario a partir del próximo 14 de diciembre.

La mandataria estatal subrayó que el mercado galo representa la segunda fuente más relevante de turistas europeos para el Caribe Mexicano, solo detrás del Reino Unido. "Una historia maravillosa que ha registrado muchas historias más de muchas pasajeras y pasajeros que vienen a la Capital Mundial de las Vacaciones. La verdad es que es una gran alianza comercial, es una gran alianza estratégica", afirmó Lezama Espinosa al agradecer la confianza de la aerolínea en el destino.

Asimismo, las autoridades precisaron que el Caribe Mexicano capta cerca del 60 por ciento del turismo europeo que llega a México, sumando más de un millón de visitantes continentales al año. Por su parte, Maarten Snijders destacó que esta conmemoración coincide además con el inicio de la nueva temporada operacional y la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

La jornada festiva incluyó el tradicional corte de listón, la recepción de pasajeros a ritmo de mariachi y la presencia del cónsul honorario de Francia, Emmanuel Cyril Grimbaum, la alcaldesa Ana Paty Peralta y directivos aeroportuarios, reafirmando el valor estratégico de la ruta para la economía regional.