Clima en México este 4 de marzo de 2026: Se esperan lluvias, granizo y calor 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 4 de marzo de 2026, el cual prevé heladas.

Canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente hacia el interior del país, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México, además del occidente, sur y oriente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México y una circulación anticiclónica en el golfo de México, propiciarán viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, continuará la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 4 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Clima en la CDMX y Edomex: se espera granizo

En el Valle de México se prevé hoy 4 de marzo de 2026 cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco y ambiente frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex.

La temperatura mínima para la CDMX será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

