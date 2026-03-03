Golpean brutalmente a alumno del CBTIS 24; culpan a tres de sus compañeros

La violencia en el entorno escolar de Tamaulipas alcanzó un nuevo umbral de gravedad. Un estudiante de 18 años fue brutalmente agredido a la salida de su plantel por un grupo de cinco individuos, entre los que, según testigos, se encontraban al menos tres de sus propios compañeros de la escuela.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes en Ciudad Victoria, pero no fue hasta este martes que las autoridades educativas tomaron conocimiento del ataque que por poco le cuesta la vida a un joven.

La víctima, identificada como Daniel Alexander Rodríguez Montoya, de 18 años, es alumno del CBTIS 24. Como consecuencia de la golpiza, presenta múltiples lesiones y traumatismos en la región craneal que requirieron atención hospitalaria de urgencia.

El ataque se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando el joven salió del plantel, ubicado en el cruce de las calles 22 y 23 Alberto Carrera Torres, al poniente de la capital.

El estudiante se dirigió junto con dos amigas a la parada de autobuses, situada a pocas cuadras, para abordar el transporte urbano que lo llevaría a su domicilio.

Fue en ese momento, al intentar subir a la unidad, cuando fue interceptado por al menos cinco sujetos.

De acuerdo con los primeros testimonios, tres de ellos serían estudiantes de la misma institución educativa, además de dos adultos y utilizando objetos contundentes, lo golpearon salvajemente a en la cabeza, provocándole las lesiones.

Pasajeros del camión que el joven intentaba abordar intervinieron para auxiliarlo, ayudándolo a subir a la unidad para huir de sus atacantes.

Minutos más tarde, solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia, cuyos paramédicos lo trasladaron de inmediato al hospital Civil, donde ingresó de urgencia.

En el nosocomio, Daniel Alexander tuvo que ser sometido a diversas radiografías para descartar fracturas de cráneo, quedando internado bajo estricta observación médica.

Estudiante golpeado en inmediaciones del CBTIS 24 Foto: Especial

Exhortan a presentar denuncia formal

Ante la gravedad del caso, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reveló que han exhortado a los padres del joven a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El funcionario señaló que este paso es indispensable para esclarecer los hechos e inhibir este tipo de agresiones.

Sin embargo, en sus declaraciones, el secretario puso en tela de duda la versión de que los agresores sean estudiantes.

Valdez García enfatizó que la agresión ocurrió fuera del perímetro escolar y minimizó la presunta participación de alumnos del plantel.

Vamos a esperar, ya se está hablando con los familiares para que hagan la denuncia en la Fiscalía y se realicen las investigaciones sobre estos hechos", declaró el funcionario.

El titular de la Secretaría de Educación (SET) aceptó que ya se comunicaron con el encargado de la DGETI (Dirección General de Educación Tecnológica Industrial) para que informe sobre los avances de la investigación interna.

Asimismo, Valdez García solicitó el apoyo de la Guardia Estatal para que realice sus propias indagatorias y, de manera preventiva, refuercen los perímetros de vigilancia en los planteles durante los turnos vespertinos y nocturnos.

Esperamos que no sea ningún alumno el que haya intervenido en esta agresión", añadió el secretario.

jcp