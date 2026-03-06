Reforma electoral: Los plazos son inviables, consideran consejeros del INE

Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron preocupación por el contenido que pueda incluirse en la legislación secundaria de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por el plazo fijado para que el organismo armonice su normativa interna antes del 15 de mayo.

Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel consideraron que el calendario planteado es prácticamente inviable y que aún hay temas clave que no quedaron claros en el texto constitucional.

El consejero Martín Faz explicó que la iniciativa presentada establece principalmente principios generales, pero deja el rediseño institucional a las reformas legales que deberán discutirse posteriormente.

Sobre la fecha del 15 de mayo para terminar los cambios a los reglamentos, por parte del INE, dijo que “es imposible hacer las adecuaciones reglamentarias si primero no están aprobadas las leyes secundarias”.

El consejero Jaime Rivera coincidió en que el plazo para que el INE ajuste su normativa interna luce complicado y advirtió que “la prisa no es buena consejera para legislar ni para reglamentar”.

En tanto, la consejera Dania Ravel dijo que será fundamental revisar la implementación legislativa de la reforma y ajustar los plazos previstos para que el instituto pueda realizar la armonización de su normativa interna de manera adecuada.

Creo que es una buena noticia porque a final de cuentas la ciudadanía está acostumbrada a tener un PREP, eso le genera confianza y me parece que algo que ha reforzado siempre la legitimidad de los resultados es el hecho que tengamos un conteo rápido, que tengamos un PREP y que tengamos cómputos distritales y que al final digamos que los tres sistemas se han consistentes en lo que están mostrando la ciudadanía”, comentó la consejera.

Gilberto Bátiz García, presidente del TEPJF. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

TEPJF rechaza “dictadura jurídica” por reforma electoral

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, rechazó que la reforma electoral impulsada por la Presidenta represente una “dictadura jurídica”, como acusa la dirigencia del PRI en Veracruz, y llamó a no sobredimensionar sus alcances. Afirmó que el Congreso será el encargado de discutir, desmembrar y votar la iniciativa, lo que descarta cualquier riesgo autoritario.

Bátiz García sostuvo que los señalamientos partidistas responden más a un clima de rispidez política que a un análisis técnico de la propuesta. “Los calificativos siempre tienen que ver con la posición que asuma un partido. Lo importante no es cómo lo llaman, sino cómo lo votan”, dijo.

Subrayó que la reforma forma parte de un proceso ordinario de renovación del Estado y que su aprobación o rechazo dependerá exclusivamente del debate legislativo.

Por Lourdes López.

*mcam