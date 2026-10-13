Redes e interconexiones, claves para fortalecer el sistema eléctrico

El desarrollo del sector eléctrico en América Latina no depende únicamente de incorporar nuevas centrales de generación. También requiere ampliar la capacidad de las redes, aprovechar las interconexiones entre países y adoptar tecnologías que permitan utilizar con mayor eficiencia la infraestructura existente.

Estos fueron algunos de los temas abordados durante el foro Resiliencia Energética en América Latina y el Caribe. Preparándonos para un futuro incierto, en el que representantes de empresas, organismos internacionales y especialistas analizaron las condiciones necesarias para fortalecer la confiabilidad de los sistemas eléctricos.

En el caso de México, Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex, explicó que la capacidad de transmisión presenta limitaciones en determinadas regiones del país, lo que plantea la necesidad de combinar nuevas inversiones con soluciones que puedan incorporarse en el corto plazo.

Entre estas alternativas mencionó el autoconsumo, el almacenamiento de electricidad, la generación distribuida y los sistemas de control de demanda, que permiten gestionar el consumo y reducir las necesidades de energía suministrada por las redes.

El representante empresarial destacó que el desarrollo de estas tecnologías puede complementar los proyectos de infraestructura del gobierno federal y abrir nuevas oportunidades para la participación de empresas.

En este sentido, señaló que el marco regulatorio mexicano establece objetivos de seguridad, soberanía y confiabilidad bajo una planeación encabezada por el Estado, con diferentes mecanismos para incorporar inversión privada.

Para Hernández, la colaboración entre ambos sectores permite atender distintas necesidades del sistema, desde la ampliación de las redes hasta el desarrollo de alternativas de generación y comercialización eléctrica.

Uno de los ejemplos mencionados durante el encuentro fue la interconexión entre México y Guatemala, cuya operación permite aprovechar las diferencias en los precios y la disponibilidad de electricidad de ambos mercados.

"Estas interconexiones internacionales permiten aprovechar las ventajas y desventajas de cada uno de los mercados, incluso de forma horaria para que puedan estarse complementando", explicó.

La generación distribuida gana espacio

Además de las inversiones en infraestructura, Hernández destacó el potencial de la generación distribuida como una alternativa para complementar el suministro eléctrico y ampliar la participación de los consumidores en la producción de energía.

Como referencia mencionó los casos de California y Alemania, donde la instalación de sistemas solares en techos ha permitido incorporar capacidad de generación cercana a los centros de consumo.

En California, señaló, existen alrededor de 20 mil megawatts de capacidad solar instalada en techos, que en determinadas horas pueden cubrir una proporción relevante de la demanda eléctrica.

El especialista consideró que estas experiencias muestran las posibilidades de combinar generación distribuida con almacenamiento y herramientas digitales, sin depender exclusivamente de la construcción de grandes centrales.

En México, explicó, la adopción de estas soluciones puede avanzar junto con los proyectos de ampliación de las redes de transmisión y distribución, cuya ejecución también depende de los tiempos internacionales de fabricación y entrega de equipos.

La inversión pública y privada, añadió, puede contribuir a desarrollar estas alternativas bajo un esquema en el que las responsabilidades del Estado y la participación empresarial sean complementarias.

Tecnología facilita el intercambio de electricidad

La digitalización representa otra oportunidad para aprovechar la energía disponible, especialmente mediante herramientas que faciliten las operaciones entre participantes del mercado eléctrico.

Hernández mencionó el caso de Watt2Trade, una plataforma desarrollada por Grupo FEVEH, empresa que representa junto con sus hermanos, que utiliza tecnología blockchain para realizar transacciones de electricidad entre compradores y vendedores.

El sistema permite comercializar excedentes o adquirir energía para cubrir faltantes mediante operaciones que, según explicó, pueden completarse en menos de cinco minutos y utilizan precios del mercado eléctrico de corto plazo como referencia para su liquidación.

La plataforma incorpora contratos inteligentes y puede complementarse con modelos de inteligencia artificial para analizar precios y desarrollar estrategias de comercialización.

Hernández destacó que la aplicación de estas tecnologías también abre oportunidades para la formación de jóvenes especializados en análisis de datos, predicción de precios y operación de plataformas digitales.

De esta manera, consideró que el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas puede acompañar la modernización de la infraestructura y ampliar las posibilidades de participación en el sector eléctrico.