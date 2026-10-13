García Harfuch anuncia seis nuevos penales en México: tendrán 18 mil 480 espacios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios estatales en México, con una capacidad conjunta proyectada de 18 mil 480 espacios para personas privadas de la libertad.

De acuerdo a la información dada a conocer en el marco de la conferencia mañanera, el primero comenzará a construirse en Sinaloa, como parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer el sistema penitenciario.

Desde Palacio Nacional, el encargado de la seguridad del país explicó que las nuevas instalaciones contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, así como sistemas de inspección e inhibición de señales de comunicación.

Estos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de personas según su delito”, afirmó.

El proyecto contempla la construcción de centros penitenciarios en:

Sinaloa.

Sinaloa. Sonora.

Veracruz.

Chiapas.

Estado de México.

Nayarit.

Las nuevas cárceles incorporarán mecanismos tecnológicos y operativos para reforzar la vigilancia. Cuartoscuro

En su intervención, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el incremento en las detenciones realizadas por las autoridades también ha generado una mayor demanda de espacios en los centros penitenciarios, por lo que consideró necesario ampliar la infraestructura disponible.

No puede permitir sobrepoblación, por derechos humanos y por seguridad”, sostuvo la mandataria al referirse a la necesidad de contar con suficientes espacios para las personas privadas de la libertad.

La jefa de Estado señaló que la construcción de los seis penales se realizará durante su administración y confirmó que el financiamiento estará a cargo del gobierno federal, sin recurrir a recursos privados.

Además, adelantó que se llevarán a cabo ampliaciones en centros de detención federales para atender las necesidades del sistema penitenciario ante el aumento de personas detenidas.

¿Cómo serán los seis nuevos centros penitenciarios?

De acuerdo con lo anunciado por García Harfuch, las nuevas cárceles incorporarán mecanismos tecnológicos y operativos para reforzar la vigilancia, mejorar la supervisión de las instalaciones y evitar el uso de dispositivos de comunicación no autorizados.

Entre las características previstas se encuentran:

Infraestructura de alta seguridad.

Infraestructura de alta seguridad. Sistemas de videovigilancia mediante circuito cerrado de televisión.

Tecnología de monitoreo y control.

Sistemas de inspección e inhibición de señales.

Módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con su delito.

Estas medidas buscan fortalecer el control penitenciario y contribuir a una mejor administración de la población recluida.