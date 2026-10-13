Morelos debe explicar liberación de presunto líder criminal a cambio de tres agentes retenidos: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que las autoridades de Morelos deberán explicar las circunstancias en las que se decidió liberar a José David “N”, identificado como presunto generador de violencia y vinculado con el grupo criminal Pueblos Unidos, luego de que tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente fueran privados de la libertad durante un operativo en el municipio de Totolapan.

Durante su conferencia mañanera de este martes, la mandataria federal sostuvo que, cuando hay vidas en riesgo, las autoridades pueden tomar decisiones para evitar consecuencias mayores; no obstante, subrayó que corresponde a quienes estuvieron a cargo del operativo informar por qué se determinó liberar al presunto delincuente.

Son decisiones que se toman para salvar vidas”, expresó Sheinbaum al referirse a los hechos ocurridos en Morelos.

La jefa de Estado explicó que el gabinete de seguridad federal ya mantiene comunicación con el gobierno estatal para abordar el caso, aunque insistió en que las autoridades locales deben esclarecer las condiciones en las que se desarrolló el operativo y se tomó la decisión de dejar en libertad al sospechoso.

Ellos fueron los que tomaron la decisión del operativo y ellos tienen que explicar. Pero muchas veces en esta circunstancia, cuando hay vidas de por medio, pues, se toma la decisión de salvar vidas y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente a este, al presunto delincuente que se quería detener”, señaló.

El funcionario federal aclaró que la decisión de liberar a José David “N” no significa que el presunto delincuente vaya a quedar impune. Cuartoscuro

Liberación buscó evitar una confrontación mayor

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que la liberación también tuvo como objetivo evitar una confrontación con la población civil, debido a que numerosas personas se encontraban en las calles al momento de los hechos.

El funcionario federal aclaró que la decisión de liberar a José David “N” no significa que el presunto delincuente vaya a quedar impune.

El titular de la SSPC aseguró que las autoridades continuarán con los trabajos de investigación y seguridad para lograr su captura, por lo que la liberación no representa el cierre de las acciones en su contra.