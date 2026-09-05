Red de mujeres indígenas alza la voz en la Cancillería para incidir en la agenda global

Las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se convirtieron en el punto de encuentro para liderazgos comunitarios de la región al ser sede del foro "Mujeres indígenas en el contexto global: Incidencia en espacios multilaterales", un espacio organizado en conjunto con el FILAC y el INPI donde se subrayó que el objetivo central fue que “las mujeres indígenas analizan las dinámicas geopolíticas que inciden en sus derechos y sistemas de vida” para tener voz activa ante los organismos internacionales.

A lo largo de los días 4 y 5 de septiembre, el diálogo se centró en construir una estrategia compartida frente a los grandes retos sociales y ambientales del continente. Durante los trabajos colectivos, las participantes lograron “fortalecer sus alianzas regionales y consolidar una agenda política propia que contribuya a una vida digna, a la justicia climática, la paz y a la democracia en América Latina y el Caribe”, articulando así una postura firme hacia los próximos debates multilaterales.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, el foro sirvió para visibilizar la magnitud de este sector en la estructura social de América Latina y el Caribe. Los organizadores del evento hicieron hincapié en su peso demográfico y territorial, recordando que “las mujeres indígenas representan aproximadamente la mitad de la población de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe”, por lo que resulta indispensable su inclusión directa en las políticas públicas globales.

Las mesas de análisis pusieron un énfasis particular en el rol protector de estas comunidades frente a la crisis climática que impacta al planeta. De acuerdo con los datos presentados en el encuentro, las tierras habitadas por estas poblaciones “resguardan aproximadamente el 80% de la biodiversidad del planeta, cerca del 35% del área forestal terrestre y más del 45% de los biomas que concentran las mayores reservas de biodiversidad de la región”, lo que coloca a sus habitantes en la primera línea de la conservación ecológica.

Los consensos obtenidos en este intercambio servirán como insumo clave para los acuerdos diplomáticos que se tomarán en el ámbito iberoamericano en favor de la equidad. Las delegaciones participantes destacaron que el encuentro buscó “formular recomendaciones concretas para la implementación, de forma inclusiva, de los compromisos asumidos en la Carta Iberoamericana de Cuidados que será adoptada durante la Cumbre” de Jefas y Jefes de Estado.

Para garantizar la continuidad de estos esfuerzos, se recordó la vigencia de las estructuras regionales creadas para la capacitación y el liderazgo femenino comunitario. En ese contexto, se destacó que el organismo intergubernamental “cuenta con el Programa Emblemático de Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe –MILAC--, diseñado en 2008 como una instancia asesora para el fortalecimiento del liderazgo e incidencia de las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones”.

El encuentro concluyó con el compromiso institucional de mantener una diplomacia abierta e incluyente con los pueblos originarios. Tras el cierre de las actividades, las autoridades diplomáticas señalaron que “la organización de este encuentro reafirma el compromiso de México con la promoción y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente de las mujeres, a nivel regional y nacional”.