Ratifica Presidenta Claudia Sheinbaum en Colima que la Transformación es el único camino del pueblo

Durante una gira de trabajo por la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la administración federal mantiene una convicción firme al servicio de las mayorías. Ante habitantes reunidos en la Unidad Deportiva Morelos, sentenció que "el pueblo es el camino y destino de la Cuarta Transformación", al tiempo de dejar en claro que la ciudadanía rechazó de forma definitiva el modelo previo de gobernar. Para sostener el rumbo actual de las políticas públicas de su gobierno, lanzó un cuestionamiento directo a los asistentes: “¿El pueblo de México quiere regresar al pasado? ¡No! ¿Vamos a seguir en este gobierno defendiendo la Transformación? ¡Sí! Es el camino del pueblo de México”.

Al contrastar la política social con el manejo de las finanzas públicas en los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, la mandataria expuso la carga económica histórica que representa el rescate bancario. Detalló que las decisiones del pasado derivaron en una sangría continua para las arcas de la Nación, ya que "cada dos años pagamos del presupuesto público 50 mil millones de pesos al IPAB, pero eso solo corresponde a una parte de los intereses de esa deuda". La Presidenta puntualizó que, al tener que contratar más obligaciones financieras para cubrir el remanente, "increíblemente nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa" debido a "la irresponsabilidad de aquellos gobiernos del pasado".

En contraposición a los rescates financieros a entes privados, Sheinbaum Pardo resaltó las cifras de la inversión directa que realiza el Gobierno de México en el estado, donde 245 mil 365 colimenses reciben apoyos directos. La titular del Ejecutivo explicó que la estrategia de bienestar busca garantizar la justicia social mediante "una inversión de 6 mil 38 millones de pesos", monto distribuido en apoyos prioritarios como la Pensión para Adultos Mayores a 92 mil 288 personas, la Pensión a Personas con Discapacidad para 12 mil 634 beneficiarios, así como la entrega de la beca Rita Cetina para 29 mil 231 estudiantes de nivel secundaria y el respaldo a 36 mil 161 alumnos de primaria.

Por otro lado, la mandataria federal enumeró las obras de infraestructura clave para la conectividad y el bienestar en la entidad, entre las que sobresale un avance del 70 por ciento en la modernización de la autopista Armería-Manzanillo y un 40 por ciento en el proyecto Agua para Colima. Dentro del paquete de infraestructura para la salud pública, Sheinbaum anunció que este mes darán inicio las asambleas formativas para edificar "198 consultorios del IMSS Bienestar en Colima, que forman parte de los 12 mil que se van a construir en todo el país a partir del próximo mes de enero", sumado a la edificación de un nuevo Hospital General de Zona en Manzanillo y la edificación de 20 mil 700 viviendas.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, respaldó la visión de la mandataria federal y destacó el trabajo conjunto en materia sanitaria e infraestructura de la mano del Ejecutivo Federal. La mandataria estatal subrayó la importancia de la novena visita presidencial a la entidad para consolidar proyectos de alto impacto social, al enfatizar que "coincidimos plenamente con usted: el pueblo es nuestro camino y el pueblo es nuestro destino", confirmando el compromiso de la entidad para acompañar los proyectos del Gobierno de la República.