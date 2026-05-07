El abogado y la red de extorsión que asfixia a los trabajadores de la construcción en CDMX; el oscuro “modus operandi” de Arturo Aparicio Velázquez

Lo que inició como una supuesta “protesta vecinal” por una clausura de una obra en alcaldía Benito Juárez ha destapado una presunta red de extorsión, fraude procesal y tráfico de influencias que tiene paralizado al sector inmobiliario de la capital.

Arturo Aparicio Velázquez, autodenominado defensor vecinal y representante de colectivos en Xoco y otras colonias, es señalado por empresarios, trabajadores y vecinos como el principal operador de un esquema sistemático de parálisis de obras para obtener beneficios económicos.

Bajo la fachada de “defensa del patrimonio” y “lucha ciudadana”, Aparicio Velázquez acumula decenas de amparos y denuncias que, según múltiples testimonios y reportes, buscan asfixiar económicamente a los desarrolladores hasta forzar “arreglos”.

Entrevista con los Afectados: “Arturo Aparicio Velázquez ha detenido las obras donde trabajamos”

Hablamos con los trabajadores Juan Vicente García, Carlos Segundo Primero, Manuel Leopoldo Berdón y Ricardo David Reyes Pascual, quienes han sido directamente afectados en múltiples proyectos detenidos por las acciones de Arturo Aparicio Velázquez.

Juan Vicente García: “En las obras donde he laborado en la Roma y Condesa, Arturo Aparicio Velázquez ha sido el que ha metido las denuncias y ha logrado las clausuras. Varias veces nos ha dejado sin trabajo de un día para otro. Ya no es una coincidencia, es sistemático.”

Carlos Segundo Primero: “He trabajado en varios proyectos en Escandón y Xoco. En todos aparece el mismo nombre: Arturo Aparicio. Él es quien para las obras. Nosotros solo queremos trabajar y él nos deja en la calle con sus amparos y clausuras.”

Manuel Leopoldo Berdón: “Arturo Aparicio Velázquez ha detenido las obras en las que he estado laborando. No solo una, son varias. Nos está afectando directamente a las familias de los trabajadores. Ya estamos buscando el apoyo de nuestro sindicato para defendernos de estas acciones que nos dejan sin sustento.”

Ricardo David Reyes Pascual: “Coincido con mis compañeros. Aparicio es quien ha frenado múltiples obras donde hemos trabajado. No nos oponemos al derecho de los vecinos, pero esto es extorsión disfrazada de legalidad. Estamos solicitando formalmente el respaldo sindical para que se investigue y se detenga este esquema que nos está dejando sin empleo.”

Los cuatro trabajadores coincidieron en que las clausuras promovidas por Arturo Aparicio Velázquez carecen de fundamento técnico real y responden a un patrón de presión económica contra las constructoras, utilizando a los obreros como principales víctimas.

El Perfil del Operador: Extorsión Sistemática en Xoco y Roma

Investigaciones y denuncias públicas revelan un patrón repetido de Arturo Aparicio Velázquez:

• En Xoco: Vecinos del pueblo originario lo han acusado abiertamente de presuntas irregularidades, extorsión y uso de causas vecinales con fines políticos y económicos. Se le señala por “acarrear” personas ajenas a la colonia en protestas y por no representar genuinamente a la comunidad en conflictos relacionados con desarrollos inmobiliarios. Residentes han exigido a las autoridades revisar su actuación.

• En Roma Norte: Vecinos del condominio en Coahuila 30 lo denuncian junto a su tía, Irene Aurora Velázquez Romero, por el presunto desvío de más de 318 mil pesos recolectados para un estudio estructural. Mientras Aparicio promueve amparos contra obras en la zona, su familiar aparece beneficiada directamente, según los afectados. Esto se suma a señalamientos por exigir pagos a desarrolladores bajo el pretexto de “defensa vecinal”.

• Modus Operandi General:

• Paraliza inversiones en colonias de alta plusvalía (Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Escandón, Xoco), generando pérdidas millonarias diarias en salarios, materiales y financiamiento.

• Usa a trabajadores y vecinos como “rehenes” en disputas ajenas.

• Satura los tribunales con más de 30 amparos y recursos contra licencias de construcción, verificación administrativa y proyectos urbanos.

• Simula apoyo ciudadano mientras, según denunciantes, busca “arreglos” económicos.

P: ¿Qué rol juega su conexión con el Poder Judicial?

R (de los afectados): Es el corazón de su impunidad. Su hermano, José Alfonso Aparicio Velázquez, labora como secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta relación le permitiría acceso privilegiado para agilizar suspensiones o bloquear recursos, en lo que denunciantes califican como tráfico de influencias.

Víctimas de un Conflicto Fabricado

Para los trabajadores, la situación ha pasado de laboral a humanitaria. En una carta entregada a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con fecha 29 de abril del año en curso, con folio 26-005241, los afectados exigen poner freno a estas prácticas que dejan a cientos de familias sin sustento.

Arturo Aparicio Velázquez opera de manera sistemática en demarcaciones como Benito Juárez y Cuauhtémoc, siempre con el mismo esquema: denuncias de dudoso sustento, amparos exprés y presuntas influencias desde la SCJN. Lo que se presenta como “defensa vecinal” es visto por víctimas como una máquina de extorsión que asfixia el desarrollo de la ciudad.

Las autoridades deben investigar a fondo estas redes de presunta corrupción. El sector inmobiliario, los trabajadores de la construcción y los verdaderos vecinos de Xoco, Roma y otras colonias merecen operar sin este tipo de presiones ilegítimas.