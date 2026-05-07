Sheinbaum desconoce si Adán Augusto fue citado a declarar por caso de huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento de sí la Fiscalía General de la República (FGR) citó al senador Adán Augusto López Hernández como probable participante en el caso de huachicol fiscal, tras el aseguramiento de un buque que transportaba combustible de procedencia ilícita en marzo de 2025.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre la investigación en contra del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina.

Cabe señalar que el exelemento de la Marina es identificado por las autoridades mexicanas como el presunto líder de una red de "huachicol fiscal"; bajo esta premisa se le indicó a la Mandataria federal que aparece el nombre del legislador de Morena, exgobernador de Tabasco y exaspirante presidencial.

Tiene que informar la fiscalía, el Ministerio Público tiene una función, nosotros tenemos otra, ellos tienen la función de investigar y en todo caso, con las pruebas suficientes abrir o pedir una orden de cateo a un juez y que el juez revise esas pruebas para poder lanzar una orden de detención, no tengo conocimiento si aparece el senador, no lo tengo, porque muchas de las investigaciones, la fiscalía no las comparte con nosotros”, refirió.

Al respecto, la titular del Ejecutivo reiteró que no ha recibido comunicación oficial sobre alguna implicación formal de López Hernández en el expediente relacionado con el tráfico de combustibles. Claudia Sheinbaum aclaró que el caso sigue bajo investigación por las autoridades federales.

En este contexto, la primera presidenta del país argumentó que la Fiscalía General de la República no comparte con su gobierno la mayoría de las investigaciones en curso.

¿Denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

La jefa de Estado, exhortó al diputado del Verde Ecologista, Mario López Hernández a presentar una denuncia formal en contra del gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a quienes acusó de “huachicoleros”.

Si el diputado tiene pruebas, que las presente y que presente su denuncia ante el ministerio público, así de sencillo. Si alguien tiene una acusación contra un servidor público, contra una persona, para eso hay fiscalías, para eso hay un Poder Judicial, porque si no todo se vuelve un asunto de declaración”, señaló.

fdm