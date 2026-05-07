Congestión vial cuesta 94 mil mdp al año y golpea a competitividad: Coparmex

La congestión vehicular en las 32 principales ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México genera pérdidas por 94 mil millones de pesos anuales: solo en la Zona Metropolitana del Valle de México se concentra el 50 por ciento de este costo, advirtió Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La CDMX es la urbe con mayor congestión vehicular, según el Índice TomTom. Foto: Mateo Reyes

“Cuando las personas llegan tarde, cuando las cadenas de suministro se atascan, cuando el estrés del traslado agota la fuerza laboral antes de iniciar su jornada, estamos hablando de pérdidas reales que afectan la competitividad”, señaló.

Sierra Álvarez sostuvo que el impacto económico del tráfico rebasa el ámbito de la movilidad y “termina afectando la operación de empresas, cadenas de suministro y condiciones laborales”.

Agregó que el actual modelo de movilidad mantiene una desigualdad estructural en la distribución de recursos públicos, puesto que, aunque la mayoría de la población utiliza transporte público o se traslada caminando, la inversión sigue privilegiando al automóvil particular.

Congestión vehicular en CDMX. Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

“Según el IMCO, 47 por ciento del presupuesto de movilidad se destina al automóvil particular, que es usado apenas por el 25 por ciento de la población”, dijo.

En contraste, el transporte público, utilizado por el 39 por ciento de la población, recibe solamente el 1.2 por ciento del presupuesto”, indicó.

Son precisamente los usuarios del transporte colectivo quienes más tiempo pierden en traslados, lamentó.

“Quienes usan el transporte público pierden 118 horas al año por congestión, frente a las 71 horas que pierden los automovilistas”, subrayó, durante la inauguración de la 17ª edición del Congreso Internacional del Transporte, que organiza la Asociación Mexicana del Transporte y la Movilidad, y que se lleva a cabo del 7 al 9 de mayo, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.

RECONOCE AVANCE DE LA ELECTROMOVILIDAD

Frente a empresarios, especialistas y representantes del sector transporte, el presidente nacional de Coparmex reconoció el avance de la electromovilidad en la capital del país, y en otras entidades, aunque advirtió que la transición aún enfrenta obstáculos relacionados con infraestructura y financiamiento.

Destacó que al cierre de 2025 el país superó los 200 mil vehículos eléctricos e híbridos en circulación, con un crecimiento anual cercano al 40 por ciento en ventas, mientras que la red de carga aumentó 26 por ciento.

Sin embargo, sostuvo que el desarrollo de la movilidad eléctrica no puede avanzar aislado de una estrategia integral de transporte público.

“La electromovilidad tiene que ser parte de una estrategia integral que también atienda al transporte público, donde está la mayoría de los usuarios y donde se concentra la mayor desigualdad”, afirmó.

Para el dirigente empresarial, el problema de fondo es que en la mayoría de las ciudades mexicanas, entre ellas la capital del país, no existen alternativas dignas, eficientes y seguras para trasladarse, situación que obliga a muchas familias a adquirir un automóvil o motocicleta.

“Mientras una familia no pueda confiar en que el transporte público le ofrecerá puntualidad, seguridad y comodidad, seguirá comprando un auto, no por gusto, sino por necesidad”, expresó.

Sierra Álvarez insistió en que invertir en movilidad colectiva tiene efectos directos en productividad, inclusión y bienestar social.

“El transporte público de calidad es un motor de equidad, de inclusión social y de competitividad económica. Cuando un trabajador puede llegar a tiempo, descansado y con un menor costo, ganan las familias, gana la empresa y gana el país”, concluyó.

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