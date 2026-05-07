Llegada de hipopótamos de Escobar a México no se dio por falta de permisos de Colombia: Semarnat

Para concretar la llegada a México de los hipopótamos de Pablo Escobar, el Gobierno de Colombia tendría que emitir en principio el permiso CITES de exportación que acredite la legal procedencia de los ejemplares, dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En una tarjeta informativa entregada a Excélsior, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Semarnat, confirmó que el 7 de enero de 2026, recibió una solicitud para importar a México 10 ejemplares de la especie Hippopotamus amphibius (Hipopótamo Común), procedentes del Magdalena Medio en Colombia.

Explicó que el trámite no avanzó ante la ausencia del documento de exportación que debía expedir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que actúa como Autoridad Administrativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

A inicios de este año la Semarnat recibió una solicitud para un permiso de importación de CITES para 10 hipopótamos a México, originarios de Colombia. Con base en las leyes y normas mexicanas vigentes, se pidió al solicitante, el permiso CITES de exportación que acredite la legal procedencia de los ejemplares a importar. Dicho trámite no se concluyó debido a que no se recibió la documentación de referencia", detalló.

La autoridad ambiental de México marcó claramente la diferencia entre Traslocación e Importación, siendo esta segunda figura jurídica-administrativa. Especial

En la comunicación oficial, la Semarnat aclaró que previamente, a mediados del 2024, recibió una solicitud por parte de la Autoridad Administrativa CITES de Colombia para la "Translocación de hipopótamos desde ese país a México", no para una importación a un sitio confinado bajo cuidado profesional, como correspondía.

"De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre vigente, la Traslocación constituye una liberación planificada de ejemplares de vida silvestre al hábitat natural para sustituir poblaciones desaparecidas.

En el marco normativo nacional, la especie Hippopotamus amphibius (Hipopótamo Común), es una especie silvestre exótica que no se distribuye de manera natural en el territorio de este país, por lo que no es viable su Traslocación", indicó la Semarnat.

En la tarjeta informativa, la autoridad ambiental de México marcó claramente la diferencia entre Traslocación e Importación, siendo esta segunda figura jurídica-administrativa, la que aplicaría para el caso de los hipopótamos de Colombia, que llegarían a zoológicos o santuarios confinados.

La Traslocación y la Importación a una institución zoológica son temas diferentes. Ambos se atienden conforme a la normatividad mexicana vigente y a lo establecido por CITES, bajo el cumplimiento de requisitos necesarios y establecidos por las distintas autoridades", manifestó.

fdm