El objetivo es la soberanía energética: Sheinbaum presenta Plan de Gasoductos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de Gasoductos para México, cuya inversión asciende a 140 mil 905 millones de pesos a lo largo de su sexenio, 101 mil 259 millones de pesos para proyectos de infraestructura y 39 mil 646 millones de pesos para mantenimiento de la red nacional de ductos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria enfatizó el compromiso de su gobierno para que México logre la soberanía energética.

Nuestro objetivo es la soberanía energética. El objetivo de cualquier país es la soberanía energética, ampliar sus capacidades de producción, de combustibles o de fuentes renovables de energía para no depender del exterior”, puntualizó.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que actualmente México cuenta con 21 mil 149 kilómetros de gasoductos de los que 10 mil 87 km están a cargo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), 7 mil 666 km de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 3 mil 396 de Pemex y privados.

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La titular de Energía desglosó que, de la inversión total, 53 mil millones de pesos corresponden a la CFE y 87 mil millones de pesos a CENAGAS. González Escobar mencionó que los recursos serán destinados para abastecer el suministro de las 13 nuevas centrales de la CFE, de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) del Plan México, y la renovación de gasoductos e instalaciones.

Por su parte, la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que actualmente se construyen cuatro gasoductos que, en conjunto, permitirán transportar más de mil 200 millones de pies cúbicos de gas natural.

Calleja Alor explicó que en los próximos años se desarrollarán gasoductos en el centro y sur del país que darán 2 mil 583 millones de pies cúbicos.

Por último, el director general del CENAGAS, Cuitláhuac García, anunció que ampliarán su capacidad de transporte con una inversión histórica en el sexenio de 87 mil millones de pesos para el desarrollo de tres nuevos gasoductos: Coatzacoalcos II en Veracruz; Naco-Hermosillo-Guaymas en Sonora; y Libramiento Reynosa en Tamaulipas. También se destinarán a 41 proyectos de modernización y para acciones de rehabilitación y mantenimiento operativo.

fdm