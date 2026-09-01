Recursos para educación en 2026 crecen apenas 0.9% en términos reales

Aunque el gobierno federal reporta un aumento de 5.7 por ciento en el presupuesto educativo para 2026, al descontar la inflación el incremento real fue de apenas 0.9 por ciento, prácticamente un presupuesto congelado frente al año anterior.

De acuerdo con Informe de Gobierno, el gasto federal en educación pasó de 1 billón 194 mil 358.8 millones de pesos ejercidos en 2025 a 1 billón 262 mil 342 millones programados para 2026.

En términos nominales, son 67 mil 983.2 millones de pesos adicionales. Sin embargo, el propio documento establece en una nota al pie que el deflactor del PIB utilizado para las cifras presupuestarias de 2026 fue de 4.8 por ciento.

Al descontar ese efecto inflacionario, el crecimiento real del presupuesto educativo se reduce a aproximadamente 0.9 por ciento.

El dato adquiere relevancia porque el incremento presupuestal ocurre mientras el sistema educativo enfrenta nuevas necesidades de gasto. Para el ciclo 2025-2026 aumentó la matrícula en instituciones de educación superior, se incorporaron nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y se ampliaron programas de infraestructura y becas.

Tan sólo en educación superior, el gobierno reportó una cobertura de 46.8 por ciento, que sube a 47.5 por ciento al incorporar a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Es decir, el presupuesto educativo prácticamente se mantuvo en términos reales mientras el sistema amplió su cobertura y asumió nuevas responsabilidades.

La diferencia entre el aumento que presume el gobierno —5.7 por ciento— y el incremento que realmente queda después de descontar la inflación —0.9 por ciento— es de 4.8 puntos porcentuales.

Más que un aumento presupuestal significativo, las cifras muestran un margen muy reducido para financiar en términos reales la expansión de los servicios educativos durante 2026.