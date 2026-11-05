Recuperar carácter público de CFE no implica cerrar puerta a inversión privada: Emilia Calleja

Recuperar el carácter público de la Comisión Federal de Electricidad no implica cerrarle la puerta a la inversión privada, definió su titular, Emilia Calleja Alor, al comparecer ante diputados de la Comisión de Energía.

La funcionaria invitó a los legisladores de todas las bancadas a participar en el programa CFE Conectada Contigo para que puedan canalizar las necesidades de infraestructura, mantenimiento, electrificación y calidad del suministro de sus distritos.

Cuentan con toda nuestra disposición para trabajar de manera coordinada y dar seguimiento a los planteamientos que nos hagan llegar”, ofreció la directora general de la Comisión.

Informó Calleja Alor que las energías limpias representan actualmente el 26.2 por ciento de la producción total y que, de los 60 proyecto en marcha, 38 son de inversión mixta, con un monto estimado de 204, 537 millones de pesos.

La inversión mixta responde a una convicción clara: la recuperación del carácter público de la CFE no significa cerrar la puerta a la participación privada. Significa contar con reglas y una conducción pública que permitan sumar inversión y tecnología a los objetivos del Sistema Eléctrico Nacional”, definió.

El intercambio de casi cuatro horas transcurrió en un clima de inusual cordialidad en el que hubo señalamientos hasta de representantes de Morena por el tema de las interrupciones del suministro eléctrico, y el reconocimiento del problema por parte de la funcionaria.

Destacó la titular de la CFE, sin embargo, que de enero a agosto de 2026 los apagones bajaron 36% con respecto a los registrados en 2024 y 10% en comparación con lo sucedido en 2025.

Precisó que esos ochos meses registraron 317 mil 608 interrupciones.

También hemos logrado reducir el tiempo promedio de restablecimiento del suministro, que pasó de 25 a siete horas, una mejora del 72 % respecto del año anterior”, expuso.

Son avances relevantes, pero quiero ser muy clara: sabemos que todavía existen comunidades donde se presentan interrupciones recurrentes y donde tenemos que mejorar nuestro servicio”, admitió.

Expuso que la CFE se ha enfocado en realizar diagnósticos por región para determinar las causas del problema como fuertes vientos, lluvias intensas, ramas que entran en contacto con las líneas eléctricas, equipos que presentan desgaste, daños por choques, y objetos extraños que hacen contacto con las líneas.

Respecto a la cobertura, indicó que al 30 de septiembre llegó al 99.92 por ciento y que la meta para el cierre de 2028 es llegar al 99. 99, señalando que el faltante parece pequeño, pero representa un desafío porque las comunidades sin electricidad están en zonas alejadas y de difícil acceso.

Informó que, con la incorporación de nuevas centrales y los trabajos de modernización, actualmente la CFE cuenta con una capacidad efectiva propia de 47 mil 982 mega watts, la cual se complementa con la de los productores externos de energía, que aportan alrededor de 16 mil 119 mega watts.