Incendio consume bodega en Celaya, Guanajuato

Un mega incendio consumió una bodega de refacciones automotrices y plásticos en la comunidad de Los Mancera en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura y generaron una densa columna de humo en la zona.

En cuestión de minutos el fuego se propagó y el humo invadió el ambiente, lo que generó alarma entre los habitantes de la comunidad.

Como medida preventiva, personal de Protección Civil y Policía Municipal apoyó en la evacuación de viviendas cercanas para evitar que sus habitantes estuvieran expuestos a algún riesgo.

Durante cerca de tres horas, elementos de bomberos concentraron sus esfuerzos en sofocar las llamas.

También se resguardaron los accesos y salidas de Los Mancera para facilitar el ingreso y desplazamiento de las unidades de emergencia hacia la zona afectada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que, hasta el momento, no se tenía reporte de personas lesionadas ni fallecidas.

Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro.