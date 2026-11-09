Papa León XIV concede a México Año Jubilar por el centenario de la Resistencia Cristera

El papa León XIV concedió a México un nuevo tiempo de gracia espiritual que comenzará el próximo 22 de noviembre del 2026, fecha dedicada dentro de la iglesia católica a la solemnidad de Cristo Rey.

El sumo pontífice autorizó junto con la Penitenciaría Apostólica el Año Jubilar por la Resistencia Cristera al cumplirse el primer centenario de un tiempo en el que las misas en México se realizaron en la clandestinidad y las campanas dejaron de tocar por la entrada en vigor de la llamada Ley Calles el 31 de julio de 1926.

Apenas el 12 de octubre de este año, dio inicio el año jubilar guadalupano por los 50 años de la nueva basílica de Guadalupe y por el traslado de la imagen original de la virgen a ese santuario; de tal manera que dos años jubilares confluirán en México por diferencia de unas cuantas semanas y autorizados por el Papa León XIV, quien ha reconocido en distintas ocasiones su deseo de visitar nuestro país.

El obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, fue el responsable de hacer el anuncio este lunes desde la Basílica de Guadalupe, al encabezar la celebración eucarística por el inicio de la 121 Asamblea Plenaria de los Obispos de México que tendrá lugar durante toda la semana.

En su mensaje central, Castro Castro describió el propósito del año jubilar por la resistencia cristera ante todos los obispos de México; el nuncio apostólico, Joseph Spiteri, así como el cardenal Carlos Aguiar Retes y una basílica completamente llena de feligreses.

“Hay algo que debemos comprender con serenidad y profundidad: hacemos memoria de aquellos acontecimientos no para reabrir heridas, alimentar resentimientos, ni señalar enemigos; los recordamos porque la memoria cristiana debe ayudarnos a comprender la historia, reconocer el sufrimiento y trabajar todos por la reconciliación”, puntualizó en la homilía monseñor Castro.

Otro de los propósitos elementales que persigue el año jubilar por la resistencia cristera tiene que ver con el derecho de las personas a la libertad religiosa, abundó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Hoy queremos recuperar de esa memoria una convicción que sigue siendo necesaria: nadie debe ser perseguido, silenciado o violentado por creer, por no creer o por vivir de acuerdo con su conciencia. La libertad religiosa no ha de estar a merced de visiones fundamentalistas ni de intereses particulares, sino del bien del pueblo que clama a Dios (...) la libertad religiosa es un derecho que debe ser protegido por todos y para todos”.

El año jubilar dará inicio el próximo 22 de noviembre de este año y concluirá el 21 de noviembre del 2027; a lo largo de esos 12 meses todas aquellas personas que peregrinen a los santuarios donde estuvieron los mártires mexicanos, como por ejemplo el santuario de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete y las iglesias que los obispos determinen en los territorios, podrán alcanzar la indulgencia plenaria bajo las condiciones acostumbradas de la fe católica.

Algunos de los nombres de los personajes que contribuyeron a mantener viva la fe católica durante el tiempo de la guerra cristera fueron mencionados por Ramón Castro Castro en la ceremonia.

Entre ellos Anacleto González Flores (catequista), autor de la frase “yo muero pero Dios no muere, ¡viva Cristo Rey!”; Santo Toribio Romo (sacerdote); San Luis Bátiz, San Mateo Correa, San José María Robles, San Miguel de la Mora; el beato Miguel Agustín Pro así como San José Sánchez del Río (joven de 14 años).

El presidente de la CEM reconoció que igualmente muchísimas mexicanas religiosas, mujeres laicas y personajes anónimos “sostuvieron la vida de la iglesia”.

Por ello, convocó a que el ejemplo de todos ellos provoque en los actuales mexicanos una defensa de la causa ante los desafíos que se tienen delante como la violencia, la impunidad y el dolor de miles de personas que no encuentran a sus seres queridos.

“México necesita hombres y mujeres capaces de desarmar el corazón, de abandonar el odio, de trabajar por una sociedad donde nadie tenga que vivir con miedo”, destacó Castro Castro al solicitar que el año jubilar no se convierta solo en un hecho histórico o un aniversario más, sino que sea “un verdadero tiempo de conversión” para no olvidar a los mártires y continuar su obra para defender la libertad de conciencia y acompañar a los más vulnerables.

Luego de encabezar la misa desde la Basílica de Guadalupe, el presidente de la CEM viajará a Perú para acompañar al Papa León XIV en su visita pastoral por ese país sudamericano durante cinco días.