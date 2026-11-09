SEP y UNICEF colaboran para ampliar la educación inicial y garantizar el desarrollo de la niñez

Durante una reunión, con una delegación de alto nivel del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), encabezada por la líder mundial de Desarrollo de la Primera Infancia, la doctora Chemba Raghavan, se dieron a conocer los avances que presenta México en materia normativa.

Durante la reunión el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien también estuvo presente, destacó se pretende ampliar la cobertura de educación inicial con servicios de calidad, financiamiento sostenible y atención prioritaria a las comunidades más vulnerables, para que ningún niño se quede atrás.

“Invertir en la primera infancia transforma vidas, favorece el desarrollo integral de niñas y niños, fortalece a las familias, genera mejores oportunidades para las mujeres trabajadoras y contribuye al crecimiento económico y social del país”, indicó.

Por su parte, Chemba Raghavan, recalcó que “es muy gratificante ver el avance que se está logrando en México” y manifestó su interés en que el país fortalezca su papel como referente regional y comparta sus experiencias con otras naciones.

Para mejorar y fortalecer la colaboración entre México y la UNICEF, ambos funcionarios, destacaron la importancia de impulsar estrategias que mejoren la ampliación de la cobertura, la calidad de atención y la atención prioritaria a comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Representantes de UNICEF destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sectores educativo, sanitario y de protección social Especial

Finalmente, la SEP y la UNICEF refrendaron su disposición de mantener el diálogo y la cooperación para consolidar una política integral que reconozca a niñas y niños como sujetos de derechos y coloque su bienestar en el centro de las decisiones públicas.

Ambas partes coincidieron en que ampliar el acceso con calidad, fortalecer el acompañamiento a las familias y garantizar recursos sostenibles son condiciones indispensables para construir mejores oportunidades desde el comienzo de la vida.

Por parte de SEP asistieron la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez; Marcela Kieller, subdirectora del Programa de Expansión de la Educación Inicial; Irma Luna, subdirectora de Educación Inicial en la Dirección de Desarrollo Curricular. Por UNICEF participaron Olga Isabel Isaza De Francisco, directora regional adjunta para América Latina y el Caribe y representante en Panamá; Maki Kato, representante adjunta en México; Patricia Alejandra Misiego Telesca, especialista regional de Desarrollo de la Primera Infancia; Jimena Lazcano, oficial nacional de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia en México.