Recupera Edomex espacios públicos en favor de las mujeres

El gobierno del Estado de México recuperó más de 39 mil metros cuadrados de espacios públicos acondicionados con alumbrado, botones de emergencia y banquetas rehabilitadas en municipios con Alerta de Violencia de Género. A la par, la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez prepara la apertura de los primeros Centros Colibrí en los municipios de Huehuetoca y Teoloyucan, destinados a atender a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o calle. Ambas iniciativas integran la estrategia estatal para combatir la violencia contra las mujeres y brindar protección integral a la infancia.

El modelo de atención para la niñez ofrecerá un esquema integral que abarca alimentación con tres comidas diarias (desayuno, comida y cena), seguimiento médico, acompañamiento escolar, apoyo en tareas y orientación para desarrollar un proyecto de vida lejos de la vía pública. La estrategia estará coordinada por la Secretaría de las Mujeres y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en articulación con dependencias estatales y gobiernos municipales a través de planes individuales que también buscarán mejorar las condiciones familiares del menor.

En materia de seguridad para las mujeres, el programa Senderos Mexiquenses Caminemos Seguras ha permitido la intervención de vialidades y espacios de riesgo en 11 municipios con alerta de género: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. La instalación de luminarias, botones de auxilio y señalización busca garantizar un tránsito libre de violencia.

Centros LIBRE amplían la atención a las mujeres

Complementariamente, la red estatal dispone de 45 Centros LIBRE donde se imparte atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social. En estos recintos, las mexiquenses acceden a talleres para el desarrollo de habilidades y conocimiento de sus derechos, impulsando su autonomía e integridad.

*mcam