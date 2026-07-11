Concluye SSPC capacitación de la segunda generación de la Escuela para Mandos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) concluyó la formación de la segunda generación de la Escuela para Mandos, programa especializado orientado a fortalecer las capacidades de conducción y dirección de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

En esta edición participaron 30 servidores públicos federales, estatales y municipales, quienes finalizaron un proceso de capacitación diseñado para homologar criterios de actuación, fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar una visión integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La SSPC concluyó la formación de la segunda generación de la Escuela para Mandos, con 30 servidores públicos capacitados en liderazgo y seguridad pública. Especial

La ceremonia de clausura fue encabezada por la titular de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Edith Araceli Rodríguez Navarro, con la asistencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la propia SSPC.

Durante el acto protocolario se reconoció el desempeño de los participantes y se les convocó a desempeñar sus responsabilidades con apego al marco jurídico, aplicando las herramientas y conocimientos adquiridos durante su preparación.

El coordinador territorial de la Guardia Nacional, Saúl Luna Jaimes, señaló que la capacitación fortalece las habilidades de los mandos para responder con mayor eficacia a los desafíos operativos, mejorar la toma de decisiones y desarrollar estrategias que permitan atender las problemáticas propias de sus funciones, siempre bajo un compromiso con el servicio público.

La SSPC concluyó la formación de la segunda generación de la Escuela para Mandos, con 30 servidores públicos capacitados en liderazgo y seguridad pública. Especial

A nombre de los egresados, el Capitán de Fragata C.G. DEM. Eloy Osuna Valdez destacó que los programas impulsados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública representan un mecanismo para fortalecer las competencias directivas y avanzar hacia instituciones de seguridad con mayores niveles de coordinación, profesionalización y eficiencia.

La segunda generación de la Escuela para Mandos cursó un programa intensivo de cinco semanas, equivalente a 220 horas de formación especializada. El plan académico incluyó contenidos relacionados con competencias para integrantes de instituciones de seguridad pública, geopolítica, gobernanza, ciberseguridad estratégica, coordinación interinstitucional, planeación estratégica, liderazgo situacional, toma de decisiones, comunicación institucional, manejo de medios, así como ejercicios de simulación de crisis y análisis de casos.

De acuerdo con la SSPC, este modelo de formación busca preparar a los futuros secretarios de Seguridad, subsecretarios y mandos responsables de áreas operativas, de investigación e inteligencia, además de fortalecer las capacidades de los mandos estatales y municipales como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.