Pipa vuelca con 25 toneladas de amoniaco en la autopista Puebla-Veracruz

La volcadura de una pipa cargada con 25 toneladas de amoniaco anhidro provocó una emergencia química y mantuvo cerrada durante casi 14 horas la autopista Puebla-Veracruz, mientras cuerpos de auxilio controlaban una fuga y realizaban el trasvase del material peligroso.

El accidente ocurrió la noche del sábado en el kilómetro 265 de la autopista 150-D, en la zona conocida como la Curva del Pocito, en la región de Huiloapan, sobre el tramo Orizaba-Ciudad Mendoza. La unidad quedó volcada sobre la carpeta asfáltica y la circulación fue suspendida en ambos sentidos.

Ante la presencia de una fuga, autoridades establecieron un perímetro de seguridad y habilitaron refugios temporales como medida preventiva. En Huiloapan fueron acondicionados la Unidad de Salud IMSS-Bienestar de San Cristóbal y la escuela Enrique C. Rébsamen.

El conductor de la unidad, identificado como Mario N., resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.

Las maniobras para retirar la pipa se prolongaron durante la madrugada. Personal especializado realizó el trasvase del amoniaco hacia otra unidad y logró sellar la fuga; posteriormente comenzaron los trabajos para retirar el vehículo y limpiar el combustible derramado sobre el pavimento.

La emergencia provocó largas filas de vehículos y obligó a desviar el tránsito hacia la carretera federal Orizaba-Tehuacán. Finalmente, después de casi 14 horas de cierre, la circulación quedó restablecida alrededor de las 10:31 horas de este domingo 8 de noviembre, una vez concluidas las maniobras y descartado el riesgo por el amoniaco.

Pipa impacta rosticería en CDMX

Por Jonás López

El mes pasado, una pipa de agua se estrelló contra la rosticería que forma parte de una panadería ubicada cerca del cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Tláhuac, en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía Iztapalapa.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el siniestro vial provocó daños en el establecimiento. Como medida preventiva se realizó el cierre de un tanque de gas de 2 mil 200 litros de capacidad que abastecía de combustible a la rosticería.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que “una pipa de agua con capacidad para 40 mil litros, pero que circulaba vacía, se impactó contra una panadería; sin lesionados”.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio a atender la emergencia.

Atendimos el choque de un tráiler contra un local comercial en la colonia Santa Barbara. Informo que no se reportan personas lesionadas y realizamos labores para liberar la circulación”, informó en su cuenta de X el director de los vulcanos, Juan Manuel Pérez Cova.