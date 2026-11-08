Retienen a alcalde de Huautla por suspensión de reconstrucción de puente

Por la suspensión de los trabajos de reconstrucción de un puente en la comunidad de Tamayón I, en Hidalgo, habitantes de esta localidad retuvieron este domingo al presidente municipal de Huautla, Jorge Alberto Hernández Cortés, para exigir la destitución de la directora de Ecología, Andrea Arenas Ramírez, a quien responsabilizan de frenar la obra.

El conflicto se originó luego de que las labores fueran suspendidas a raíz de una denuncia ambiental relacionada con la presunta extracción irregular de material pétreo del río Calabozo, situación que provocó el descontento de los pobladores, quienes consideran necesaria la reconstrucción del paso para atender las necesidades de movilidad de la comunidad.

Los inconformes señalaron a la titular de Ecología como responsable de las acciones que derivaron en la interrupción de los trabajos y demandaron al gobierno municipal intervenir para resolver el problema, además de solicitar que la funcionaria sea separada de su cargo.

Como medida de presión, los habitantes trasladaron al edil hasta Tamayón I, donde fue acompañado por personal jurídico del Ayuntamiento para buscar un acercamiento con los inconformes.

En el lugar se planteó la instalación de una mesa de diálogo con el propósito de atender las exigencias de los pobladores y encontrar una alternativa que permita resolver la controversia por la obra.

Hasta el momento, el conflicto gira en torno a la suspensión de los trabajos y la exigencia de cambios en el área de Ecología municipal.

Pobladores de Huautla, Hidalgo, junto al alcalde Jorge Alberto Hernández Cortés Foto: Especial

En Pachuca, más de 500 trabajadores del Poder Judicial

En rechazo a las evaluaciones diagnósticas que se pretende aplicarles y para denunciar sobrecarga laboral y falta de recursos, días atrás, más de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Hidalgo se incorporaron al paro nacional y realizaron una movilización por una de las principales vialidades de Pachuca.

La suspensión de actividades comenzó el viernes a las 9:00 horas en las instalaciones del Vigésimo Noveno Circuito, desde donde los empleados partieron en marcha sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección al Puente Atirantado, para posteriormente regresar al inmueble judicial.

Marco García Solís, dirigente sindical en la entidad, explicó que la protesta forma parte de una jornada nacional en la que participan más de 40 mil trabajadores, quienes están inconformes con las condiciones en las que desempeñan sus funciones y las medidas de evaluación propuestas.

Adelantó que mediante asambleas definirán el rumbo del movimiento, después de esto determinarán si mantienen la suspensión de actividades por tiempo indefinido o implementan paros escalonados en fechas específicas.

Los inconformes señalaron que no desistirán de sus demandas hasta obtener respuestas y acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales, recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades y respeto a sus derechos dentro de la institución.