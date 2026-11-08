Américo Villarreal destaca avance hacia un sistema de salud universal y gratuito

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que los Gobiernos de la Transformación impulsan un nuevo modelo de atención médica que reconoce la salud como un derecho humano y busca garantizar servicios gratuitos, universales y accesibles para toda la población.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, dedicado al tema “Un solo sistema de salud para cuidar”, el mandatario destacó que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo promovieron cambios para superar un modelo en el que el acceso a los servicios médicos dependía principalmente de las prestaciones laborales.

Explicó que la reorganización del sistema nacional de salud contempla la coordinación entre el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y las instituciones médicas de otras dependencias federales, con el propósito de eliminar obstáculos administrativos y facilitar que cualquier persona pueda recibir atención en clínicas y hospitales.

“Esto pasó a ser un derecho humano, una garantía que debe de tener el Estado y que se le debe de brindar a todos sus ciudadanos”, expresó.

Villarreal Anaya reconoció que la integración de las instituciones representa un proceso complejo que requiere coordinación, financiamiento y seguimiento permanente, pero destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar hacia la cobertura universal.

Como parte de esta estrategia, señaló que el Sistema Universal de Salud contempla más de 12 mil consultorios en el país, con los que se busca acercar los servicios médicos a las comunidades y reducir la necesidad de trasladarse a hospitales para recibir atención básica.

Estos espacios permitirán atender enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciones comunes, además de dar seguimiento a padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, sobrepeso y colesterol elevado. También ofrecerán orientación preventiva, vigilancia del desarrollo infantil, atención inicial del embarazo y programas de vacunación.

En cuanto a la infraestructura médica de Tamaulipas, el gobernador destacó la conclusión de hospitales en Ciudad Madero y Matamoros, así como el reequipamiento del Centro Oncológico, el Hospital Infantil y otras unidades especializadas.

Durante el programa también informó que el abasto de medicamentos para enfermedades crónicas en la entidad se encuentra alrededor de 84 por ciento, mientras que para padecimientos infecciosos y tratamientos oncológicos supera 94 por ciento.

En materia de salud materna, señaló que Tamaulipas pasó del lugar 30 al 19 nacional en el indicador de riesgo de muerte durante el embarazo. Asimismo, indicó que las unidades hospitalarias estatales acumulan más de tres meses sin registrar fallecimientos de mujeres embarazadas, de acuerdo con los reportes presentados a su administración.

El mandatario también resaltó la instalación del Consejo Estatal de Salud, organismo encargado de coordinar a las instituciones médicas estatales y federales, supervisar indicadores de atención, dar seguimiento a los programas de vacunación y evaluar la calidad de los servicios.

Finalmente, Villarreal Anaya destacó la importancia de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno para reducir las complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas y mejorar la atención médica de las familias tamaulipecas.