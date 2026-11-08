Emiten alerta en siete estados por robo de material radiactivo 

En el estado de Tlaxcala y seis estados más se emitió una alerta preventiva por el robo de material radiactivo.

Autoridades federales clasifican el riesgo como bajo, pero advierten que el contacto directo con el material podría ocasionar daños a la salud.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió el aviso tras el robo de material radiactivo ocurrido el 7 de noviembre sobre la carretera Huamantla-Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y facilitar su localización.

Entre los materiales robados se encuentran generadores de Tecnecio, Yodo-131, Talio y Samario, los cuales fueron clasificados en la Categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), correspondiente a un nivel de riesgo bajo.

Las autoridades indicaron que las probabilidades de que los materiales causen lesiones es muy poco probable.

Sin embargo, pidieron a la población tomar en cuenta está indicaciones.

1. No tocar, abrir, levantar, manipular ni trasladar cajas, recipientes, frascos o embalajes que pudieran corresponder al material sustraído.

2. Alejarse inmediatamente del objeto sospechoso, evitar permanecer cerca y mantener a otras personas a una distancia segura.

3. No permitir que niñas, niños, mascotas o personas ajenas a los servicios de emergencia se acerquen al sitio donde pudiera encontrarse el material.

4. Mantener inicialmente un perímetro preventivo de al menos cinco metros, sin intentar acordonar físicamente el área si ello implica acercarse al objeto. La distancia deberá ajustarse conforme a las indicaciones de las autoridades especializadas.

5. Reportar de inmediato cualquier hallazgo al 911, proporcionando la ubicación exacta, referencias del lugar y una descripción del objeto, sin exponerse para obtener fotografías.

6. No intentar recuperar, transportar, vender, desechar ni entregar por cuenta propia el material, ya que su manejo requiere personal especializado y equipo de protección.

7. En caso de haber tenido contacto directo con algún objeto sospechoso, alejarse del lugar, evitar tocarse la cara y comunicar de inmediato la posible exposición al 911, siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencia.

Además, se han implementado trabajos de coordinación con autoridades de Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz, ante la posibilidad de que el material sustraído sea trasladado a otras localidades.

Las autoridades pidieron el apoyo de la ciudadanía para localizar el material, cualquier reporte pueden comunicarse con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias a los teléfonos 800 111 3168, 55 5415 2918, 55 2729 9727 y 55 1474 1082.