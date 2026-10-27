Senado aprueba Ley de Ingresos 2027; se prevé captar más de 10 billones de pesos

La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, que prevé captar 10 billones 636 mil 488 millones de pesos y autoriza un techo de endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos.

El dictamen fue avalado en lo general con 79 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 34 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

En lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación fue aprobada con 75 votos a favor y 34 en contra y cero abstenciones, con ello la Cámara de Diputados estará en facultad, en los próximos días, de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir el gasto público que se ejercerá en 2027.

El dictamen aprobado este martes 27 de octubre en el Senado estima obtener alrededor de 6.26 billones de pesos mediante ingresos tributarios, principalmente por la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

DEBATE

Los diferentes grupos parlamentarios fijaron su postura sobre los dictámenes para expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 y reformar las leyes Federal de Derechos y del Impuesto Sobre la Renta.

El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, de Morena, aseguró que este paquete impulsa finanzas sanas y la justicia social.

Para garantizar recursos suficientes que les permitan a los adultos mayores obtener su pensión, a los jóvenes continuar con sus estudios, a las familias atención médica y a las comunidades caminos y oportunidades”, destacó.

Del PAN, el senador José Máximo García López señaló que detrás de las proyecciones que presenta la actual administración, los mexicanos viven una realidad en la que la economía no crece lo suficiente.

“Y la deuda pública aumenta, pues mientras el gobierno dibuja un escenario optimista, organismos internacionales presentan expectativas considerablemente menores.”, expresó.

Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, manifestó que los proyectos están encaminados a que nuestro país cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades públicas, para sostener la salud, la educación, la protección social, la seguridad y la infraestructura.

Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI, advirtió que los dictámenes cuentan la misma historia: un gobierno que se endeuda, que calcula mal sus números y que le cobra más impuestos a la ciudadanía.

“La Ley de Ingresos autoriza deuda por un billón 700 mil millones de pesos y aclaramos que no estamos en contra de la deuda, pero cuando se destina al crecimiento”, indicó.

La senadora Lizeth Sáchez García, del PT, subrayó que los tres dictámenes mantienen el compromiso de que los recursos públicos se administren con responsabilidad.

“Por eso acompañamos las minutas, porque respaldan la justicia social y la prosperidad compartida, que se traducen en oportunidades para los jóvenes, en apoyo a los adultos mayores y oportunidades de empleo”, dijo.

De MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno anunció su voto en contra de los dictámenes, al considerar que representan más carga fiscal y más deuda para los mexicanos.

“Se trata de tres leyes que se sustentan en cifras falsas; además, hay aumento en diversos servicios, y aunque no lo dicen de manera clara, eso afectará el bolsillo de la ciudadanía”, señaló.

Posteriormente, el senador Gabriel Elizondo Pérez, del PRI, y las senadoras Mayuli Latifa Martínez Simón y Gina Gerardina Campuzano González, del PAN, presentaron un voto particular en contra de los dictámenes.

Señalaron que el incremento de la deuda y el aumento de las tarifas de las visas para extranjeros perjudicarán a las familias mexicanas.

LEY DE DERECHOS

En la sesión de este martes, el Pleno del Senado también aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Con 79 votos a favor y 34 en contra, la asamblea respaldó en lo general la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Durante la discusión en lo particular, senadores de Morena, PRI, PAN y PVEM presentaron propuestas para modificar diversas disposiciones; sin embargo, ninguna fue aceptada por el Pleno.

Por ello, los artículos reservados se aprobaron en los términos del dictamen, con 75 votos a favor y 34 en contra, y el proyecto de decreto se remitió al Ejecutivo federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Los cambios avalados actualizan las cuotas por servicios migratorios y consulares; los relacionados con el artículo 27 constitucional; los correspondientes a los servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los relativos a la certificación zoosanitaria, fitosanitaria y a la sanidad acuícola.

Además de servicios relacionados con el agua y en materia sanitaria; ambiental; así como los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano y de los bienes a que se refiere la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

También se formulan modificaciones encaminadas a fortalecer la protección y preservación de la riqueza natural, cultural y arqueológica del país, relativas al fortalecimiento de la investigación, protección y preservación del patrimonio ambiental, documental, paleontológico, arqueológico, histórico y artístico.