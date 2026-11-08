Durazo inaugura centro de datos del Proyecto Tikva con inversión de mil 250 millones de pesos

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la inauguración del centro de datos del Proyecto Tikva, en Hermosillo, infraestructura tecnológica que forma parte de una inversión de mil 250 millones de pesos y busca fortalecer la conectividad digital entre México y Estados Unidos.

El proyecto contempla la generación de 350 empleos directos y permitirá mejorar los servicios de internet y telecomunicaciones para alrededor de tres millones de habitantes de 16 ciudades sonorenses.

Durante el evento, el mandatario recordó que en marzo de 2026 colocó la primera piedra de esta iniciativa, que incluye una red de más de 2 mil 500 kilómetros de fibra óptica para conectar Querétaro con Phoenix, Arizona, además de 30 sitios de infraestructura tecnológica en el país.

Durazo destacó que su administración ha impulsado la llegada de inversiones mediante la colaboración con el sector empresarial y el acompañamiento gubernamental para facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos.

“Juntos muy hermanados con el sector empresarial hemos trabajado para conjugar todas las ventajas geoestratégicas que tiene nuestro estado para reposicionarlo a nivel nacional, primero entre los estados fronterizos a nivel nacional e incluso a nivel internacional”, expresó.

Por su parte, Simón Masri, fundador y presidente del Consejo de C3ntro Telecom, explicó que en Sonora se contempla la instalación de siete centros de datos, ubicados en Hermosillo, Nogales, Magdalena, Empalme, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.

Detalló que el centro inaugurado en Hermosillo cuenta con una capacidad de dos megawatts y está equipado para transmitir grandes volúmenes de información. Asimismo, informó que la construcción de la red de fibra óptica registra un avance de 95 por ciento, con más de 2 mil 200 kilómetros construidos.

La infraestructura permitirá fortalecer sectores como la manufactura, minería, agricultura y tecnología, además de generar condiciones para ampliar servicios relacionados con inteligencia artificial, educación en línea y telemedicina.

Con la puesta en operación del centro de datos, Sonora avanza en el desarrollo de infraestructura digital y en su integración tecnológica con Estados Unidos.