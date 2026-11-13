México registra cinco récords turísticos históricos entre enero y septiembre de 2026

- De enero a septiembre de 2026 llegaron al país 74.9 millones de viajeros internacionales, 5.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. También se registraron 36 millones de turistas, un aumento de 3.8 por ciento; una derrama económica de 26 mil 96 millones de dólares, 1.4 por ciento más, y 9 millones de cruceristas, 12.3 por ciento más.

- En el segundo trimestre del año, el PIB turístico creció 0.4 por ciento, de acuerdo con datos del INEGI.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguraron que en el periodo enero-septiembre de 2026 se alcanzaron cinco récords turísticos históricos, indicadores en el turismo que desde hace 26 años no se reportaban en el país.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina, la titular de Turismo, detalló que de enero a septiembre de 2026 se registró la llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales, un 5,6% más respecto al mismo periodo en 2025; 36 millones de turistas, un aumento de 3,8%; y una derrama económica de 26 mil 96 millones de dólares, un 1.4% más; 9 millones de cruceristas, 12.3% más y un gasto de 778 millones de dólares, 16.3% más que el mismo periodo del año pasado.

Josefina Rodríguez Zamora destacó que en los aeropuertos mexicanos transitaron 141.8 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Expuso que el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) pasó del número 8 al 6 en el Top 10 de aeropuertos.

Informó que el turismo nacional alcanzó 80.6 millones de mexicanos que recorrieron el país, lo que representa un aumento de 713 mil turistas entre enero y septiembre de este año.

Rodríguez Zamora señaló que por instrucciones de la Presidenta de México se abrieron 211 nuevas rutas aéreas: 112 internacionales y 99 nacionales.

La funcionaria federal también abordó la situación del Tren Maya. Indicó que se transportaron a 70 mil 919 pasajeros extranjeros de enero a septiembre de 2026, lo que significa 3% más que en 2025, destacando la presencia de países como Colombia, Brasil, Japón, Canadá, Australia y Suiza.

Puntualizó que tan solo en septiembre se alcanzó un registro de 7.25 millones de viajeros internacionales; 3.30 millones de turistas internacionales y una derrama de mil 944 millones de dólares, lo que corresponde a un aumento de 5.7% y un gasto medio de mil 189 dólares; aunado a la llegada de 718 mil 173 cruceristas con un gasto de 61.6 millones de dólares (5.9% más).

La secretaria informó que en el segundo trimestre del año el PIB Turístico aumentó 0.4% en comparación de enero a marzo de 2026 y el consumo en 0.1% más, de acuerdo con datos del INEGI.

Rodríguez Zamora anunció que, por primera vez, México fue sede de una Feria Internacional de Turismo con el ITB Américas que se realizó del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, Jalisco, con la presencia de 5 mil participantes, 62 países, más de 300 expositores y compradores.