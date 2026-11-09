Reconoce Mario Delgado a estudiantes indígenas chiapanecos por sus destacados logros académicos

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.- En un encuentro celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció y felicitó públicamente a estudiantes de comunidades originarias de la entidad que han obtenido sobresalientes triunfos en certámenes académicos regionales e internacionales.

En el evento, el titular de la SEP enfatizó que estos logros representan un orgullo nacional y demuestran el talento y la dedicación presentes en los pueblos indígenas.

Acompañado por autoridades educativas e invitados especiales, Delgado Carrillo subrayó que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa un modelo donde el origen social o geográfico no determina el destino de la niñez y juventud mexicana.

La educación abre oportunidades y transforma vidas", afirmó el funcionario, al tiempo que reiteró el compromiso gubernamental de garantizar el acceso al conocimiento en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Los galardonados

Entre los jóvenes galardonados destaca Carlos Santiago López Figueroa, alumno de tercer grado en la Escuela Secundaria del Estado, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

El estudiante obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, certamen desarrollado en Durango que reunió a 52 competidores de 13 países. Gracias a su desempeño, López Figueroa se ha consolidado dentro de la preselección nacional con miras a la International Mathematics Competition 2027, la cual se llevará a cabo en Bulgaria.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública rindió homenaje a Mayra Jaquelin Sánchez Gómez, de 11 años de edad y originaria de la localidad de Bechijtic, en el municipio de Chamula.

Sánchez Gómez conquistó el primer puesto en la fase regional de la Olimpiada del Conocimiento y sobresalió en el ámbito de la declamación. Su caso fue calificado por las autoridades como un claro ejemplo de la disciplina y el potencial que poseen las niñas y niños de los pueblos originarios para brillar en múltiples áreas formativas.

La ceremonia también visibilizó el trabajo de Ana Yesica Pérez Vázquez y Elizabeth del Rocío Jiménez Hernández, estudiantes del tercer grado de la Secundaria del Estado "Jaime Sabines Gutiérrez", situada en Nachij, municipio de Zinacantán.

Ambas jóvenes fueron galardonadas por su destacada participación en disciplinas que van desde la ciencia y la investigación hasta la oratoria y la poesía, convirtiéndose en referentes de perseverancia para su comunidad.

Durante su discurso, el titular de la SEP enfatizó que los pueblos originarios constituyen las raíces, la historia y la identidad profunda de la nación. En ese sentido, puntualizó la prioridad de respaldar de manera integral a las mujeres e infancias pertenecientes a grupos históricamente excluidos, garantizando que tengan plena libertad para construir su propio futuro.

Para finalizar, Mario Delgado recordó la implementación de la Beca Universal "Rita Cetina", iniciativa impulsada por el Ejecutivo Federal para acompañar el trayecto académico en el nivel secundaria.

A nombre de la presidenta Sheinbaum, el secretario exhortó a las y los jóvenes a mantener intactas sus aspiraciones y continuar su formación académica sin dejar que las barreras sociales frenen su desarrollo.