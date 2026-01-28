Recolectores de basura en Tuxtla Gutiérrez paran labores

Un paro de labores iniciado por trabajadores de la empresa Veolia suspendió este día la recolección de más de 400 toneladas de residuos sólidos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de de Chiapas.

Conflicto laboral y transición de contrato

La protesta de los empleados surge ante la incertidumbre por el término del contrato de concesión entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la empresa encargada del servicio. Según los manifestantes, la compañía pretende realizar el proceso de liquidación laboral el próximo 14 de junio, tras anunciarse que una filial asumirá las operaciones a partir del lunes 19 del mismo mes.

Los manifestantes comenzaron un paro de labores en la capital de Chiapas. Gaspar Romero

La postura de los empleados es mantener la suspensión de actividades hasta que se asegure el pago de las liquidaciones conforme a la ley y se defina su situación contractual con el nuevo patrón. En caso de no alcanzar un acuerdo, advirtieron que dejarán de prestar sus servicios de manera definitiva.

Riesgo sanitario en la capital

La detención del servicio impacta directamente en la gestión de los desechos urbanos de la ciudad, donde se generan diariamente cientos de toneladas de basura. De persistir el conflicto, la acumulación de residuos en la vía pública representa un riesgo de crisis sanitaria para la población, similar a la situación que enfrenta el municipio de Tapachula, que también presenta deficiencias en el sistema de limpia.

Autoridades de Protección Civil y de Salud se mantienen a la expectativa, dado que la acumulación de basura en alcantarillas y calles aumenta el riesgo de inundaciones ante posibles precipitaciones y la proliferación de fauna nociva. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no ha emitido un comunicado oficial sobre un plan de contingencia para la recolección mediante camiones propios o personal alterno.

Marco legal y ambiental

La disposición final de residuos en Tuxtla Gutiérrez debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual regula las condiciones de los sitios de disposición final. La interrupción de la cadena de recolección y traslado al relleno sanitario no solo afecta la imagen urbana, sino que constituye una violación a los protocolos de saneamiento ambiental obligatorios para los municipios.

