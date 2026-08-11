Recibe Canadá cuarto contingente mexicano para el combate de incendios forestales

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), realizó el cuarto despliegue de personal mexicano especializado en el manejo del fuego para apoyar las labores de combate y control de incendios forestales en Canadá.

El grupo está integrado por 100 combatientes y dos personas técnicas, provenientes de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En este cuarto contingente participan mujeres y hombres con experiencia en el combate de incendios forestales de la Conafor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependencias ambientales estatales y municipales, instancias de protección civil, brigadas rurales de manejo del fuego y organizaciones de la sociedad civil.

“Esta nueva movilización se suma a las labores que actualmente realizan en territorio canadiense más de 300 personas combatientes y técnicas mexicanas.

Actualmente, brigadas mexicanas se encuentran en operación en la provincia de Ontario, Canadá, donde apoyan las labores de combate y control de incendios forestales en los complejos Rinker Lake y Dryden, así como en la zona de Atikokan.

Los combatientes realizan acciones de ataque directo a incendios, liquidación de puntos calientes con herramienta manual y bombas Mark 3, reconocimiento y rastreo de áreas con presencia de calor, derribo de arbolado peligroso e instalación de equipo para el abastecimiento de agua”, informó la Conafor.

Asimismo, en la provincia de Columbia Británica se encuentra desplegado el Equipo de Manejo de Incidentes de México, junto con dos brigadas, en apoyo al complejo Big Bar.

Esta es la primera ocasión en que México despliega un Equipo de Manejo de Incidentes para colaborar en la atención de incendios forestales en Canadá.

De acuerdo a la Conafor, con este cuarto despliegue, México refrenda el compromiso con la cooperación internacional, la protección de los ecosistemas forestales y el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la atención de emergencias por incendios forestales.