Atestigua titular de Semarnat reciclaje de llantas en Jiutepec, Morelos

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, realizó una visita de trabajo al Centro Estatal de Economía Circular para la Transformación de Llantas, en Jiutepec, Morelos, donde atestiguó el mecanismo industrial para el reciclaje de neumáticos.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ernesto Méndez

En este marco, dio a conocer que 13 municipios del estado han hecho suyo el proceso de recolección, manejo de llantas fuera de uso y su transformación en Combustible Derivado de Residuos (CDR).

Alicia Bárcena destacó el apoyo de la iniciativa privada, como la Cementera Moctezuma, en la incineración de los residuos que, a su vez, generan energía.

Centro Estatal de Economía Circular para la Transformación de Llantas, en Jiutepec, Morelos Ernesto Méndez

Posteriormente, la titular de la Semarnat visitó la Planta Tepetzingo de Cementos Moctezuma, donde los neumáticos recolectados y procesados son utilizados en procesos industriales.

La encargada de la política ambiental del país señaló que una prioridad del Gobierno de México es eliminar los neumáticos del entorno, y la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum es que desaparezcan las llantas de los tiraderos, de las barrancas y las carreteras a final del año.

Esto es ejemplo de que los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada pueden trabajar conjuntamente en el reto de manejar los residuos y transformarlos en recursos", manifestó.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego, explicó que “la Ley General de Economía Circular contempla un organismo coordinador para que, junto con los productores e importadores de llantas, se acuerde una cuota que refleje los costos justamente de llevarlas a los centros de reciclaje”.