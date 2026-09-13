Episcopado Mexicano condena actos antisemitas y expresa solidaridad con comunidad judía

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su “absoluta solidaridad y rechazo” a las manifestaciones antisemitas registradas el sábado en la Ciudad de México y manifestó su respaldo a la comunidad judía del país.

En una carta dirigida al Comité Central de la Comunidad Judía de México y a Tribuna Israelita, la CEM también felicitó a sus integrantes con motivo de Rosh Hashaná, el año nuevo judío, y deseó que esta celebración fuera una ocasión de bendición, paz y esperanza para las familias de sus comunidades.

La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que esta festividad recuerda el don de la creación y representa una oportunidad para la renovación interior. Asimismo, reconoció las raíces espirituales compartidas y refrendó su compromiso con el diálogo fraterno entre ambas comunidades.

En el documento, fechado el 12 de septiembre, los obispos calificaron como “del todo inaceptables” las manifestaciones antisemitas ocurridas el viernes en la capital del país.

No existe causa o reivindicación que legitime expresiones semejantes en contra de pueblo alguno”, sostuvo la CEM, al señalar que este rechazo cobra especial relevancia cuando se trata del pueblo judío.

La carta fue firmada por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general.

Al concluir el mensaje, ambos expresaron su afecto y apoyo a la comunidad judía y enviaron sus buenos deseos con motivo de la celebración de Rosh Hashaná: “Shaná Tová Umetuká”.