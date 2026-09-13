Refrenda Defensa lealtad a las instituciones

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

Durante la ceremonia, la titular del Ejecutivo realizó el pase de lista de los seis cadetes que perecieron durante la batalla del Castillo de Chapultepec en contra del Ejército de los Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1847.

La titular del Ejecutivo, además, entregó espadines conmemorativos a un grupo de cadetes del Heróico Colegio Militar.

En su discurso, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, refrendó la lealtad de las fuerzas armadas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades civiles del país.

Las fuerzas armadas, fieles a nuestro origen y nuestro mandato constitucional, seguiremos contribuyendo a preservar la soberanía de la nación con lealtad absoluta al pueblo de México y a las instituciones que de él emanan. Eso es nuestro deber. Ese es nuestro compromiso”, expuso el titular de la Defensa.

La titular del Ejecutivo realizó el pase de lista de los seis cadetes que perecieron durante la batalla del Castillo de Chapultepec en contra del Ejército de los Estados Unidos Héctor López

Al celebrar a los Niños Héroes, Trevilla insistió en que las fuerzas armadas del país tiene como fin último mantener la soberanía del país ante intentos de injerencia de otros países.

Las Fuerzas Armadas renovamos el compromiso con la nación y reafirmamos que mientras exista un mexicano en uniforme militar, dispuesto a servirla y a honrarla, la llama del patriotismo permanecerá encendida para defender nuestra bandera y nuestra soberanía.

Con esa misma convicción y en esta significativa fecha, las instituciones armadas nacionales le reiteramos a usted como nuestra presidenta y comandanta suprema que bajo su guía seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”, puntualizó.

Sheinbaum colocó una ofrenda floral en el Altar a la Patria en honor a los Niños Héroes, montó guardia y escuchó el Toque de Silencio en honor a los cadetes caídos hace 179 años.

A la ceremonia acudieron también, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales; Raúl Bolaños e Higinio Martínez, presidentes de las mesas directivas de las camaras de Diputados y de Senadores, respectivamente; Hugo Aguilar, Ministro presidente de la Suprema Corte; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, entre otros.