Rechazan activistas obras de ampliación en el puerto de Veracruz

VERACRUZ, Ver.– Activistas y ciudadanos exigieron ayer la suspensión definitiva de la segunda fase de la ampliación del puerto y la detención de la extracción de rocas en la localidad de Mozomboa durante una marcha en el bulevar Manuel Ávila Camacho de esta ciudad.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en marzo de 2022 el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por ciudadanos de Veracruz y organizaciones, el cual dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado en 2004, y ordenó la suspensión de la obra.

Lo que yo me pregunto es por qué están construyendo una escollera si ya hay una orden de suspensión. Creo que deberíamos de alarmarnos, si la SCJN ya no tiene ningún valor, entonces qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos", afirmó Ana Fernanda, estudiante de biología.

Los asistentes también denunciaron un ecocidio en el arrecife de La Gallega, que se encuentra muy cerca de donde se realizan los trabajos de la segunda fase de la ampliación, específicamente de una escollera.

Estudios científicos y las secretarías de medio ambiente reportan que la expansión de esta escollera va a terminar cambiando las corrientes y eso va a sepultar el arrecife", dijo Liz Márquez, miembro de la Red Arrecifal.

La marcha continuó hasta la Plaza del Heroísmo Veracruzano. Ahí señalaron que desde junio un grupo especializado en humedales de importancia internacional realizó estudios en la zona. Sin embargo; el resultado de estos informes no ha sido revelado.

Es complicado por Semarnat; hay un aviso, vinieron del equipo especializado. Mucho de esto no se hizo público y estamos esperando el informe", denunció el biólogo Jordi Toto.

En la marcha, los participantes buscaron informar a la población de las consecuencias de la ampliación.