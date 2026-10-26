Buscan con vida al sacerdote Clemente Morales en Sinaloa; activan alerta nacional

La Secretaría de Gobernación participa en la búsqueda del sacerdote Clemente Morales Topete, reportado como desaparecido desde el sábado 24 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

El subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia federal, Arturo Medina Padilla, informó que ya existe una carpeta de investigación y que, desde el puesto de mando nacional para la atención de desapariciones, ubicado en la Ciudad de México, se coordinan las acciones para localizar con vida al religioso, de 67 años, responsable del templo Cristo Resucitado.

Hasta el momento, se desconoce si el sacerdote había recibido amenazas o si existían antecedentes que pudieran estar relacionados con su desaparición.

Nosotros realizamos la búsqueda en vida siempre y nos estamos allegando de información tanto de las autoridades locales, de la fiscalía. Estamos ya en coordinación con ellos a través de esta alerta nacional; estamos trabajando con la comisión local de búsqueda y con la Comisión Nacional de Búsqueda, que va a apoyar en las tareas”, indicó el funcionario.

Medina Padilla agregó que personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ya se encuentra en Culiacán para iniciar las diligencias correspondientes y contribuir a la localización del párroco.

En las labores también participan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, precisó el subsecretario.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sacerdote habría acudido la tarde del sábado al fraccionamiento Montebello, en la capital sinaloense, para una consulta médica. Para trasladarse, habría utilizado una camioneta Toyota de color gris oscuro.

Ante la desaparición, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda y aportar información que permita dar con el paradero del religioso.