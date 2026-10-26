Renuncia de Taddei al INE fortalecerá la democracia: Sheinbaum

Con la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se fortalecerá a la democracia, pues las investigaciones sobre el otorgamiento de contratos a proveedores siguen su curso y se garantizarán recursos para realizar la elección de 2027 sin contratiempos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, la titular del Ejecutivo reconoció que la renuncia de Taddei es adecuada y permitirá continuar con las investigaciones de la entrega de contratos que están en entredicho, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dijo que el INE y el Congreso tienen bien definidos los mecanismos para sustituir de forma temporal a Taddei y también a quien de forma definitiva presidirá al Instituto.

“Hay un procedimiento, pues, muy estricto para elegir a la o el presidente del INE y a los consejeros. Entonces, la democracia no está en riesgo, al contrario, la democracia se fortalece siempre” (…) “Y ella toma la decisión para proteger al INE, pues de separarse del cargo para que se haga la investigación.

“Por eso me parece que la decisión de ella de separarse del cargo y que se haga la investigación es muy buena. ¿Por qué? Que haga la Auditoría Superior sus investigaciones y que saque sus conclusiones”, puntualizó Sheinbaum.

Insistió en que no existirá impunidad en este caso, pues la Auditoría Superior aún debe determinar si se configuran los delitos de mal manejo de recursos públicos y conflicto de intereses.

Reiteró que su administración tiene la obligación de mantener la transparencia y la honestidad en la administración pública, y por ello no puede haber impunidad en este caso.

Destacó que confía en que el Congreso haga una correcta elección de quien sustituirá a Taddei de manera temporal, y que conduzca adecuadamente el proceso de selección de quien presidirá al INE de forma definitiva.

Sheinbaum deploró que las acusaciones públicas contra Taddei debido a su cercanía con un proveedor del INE hayan derivado en ataques personales e incluso misóginos en contra de la sonorense.