Recaptura a ‘El Mungui’, reo que se dio a la fuga desde el primer Culiacanazo

Un reo evadido del Penal de Culiacán durante el primer intento de captura de Ovidio Guzmán López, fue recapturado en posesión de armas, cargadores, cartuchos y equipo táctico mientras circulaba a bordo de una camioneta en Mazatlán.

Se trata de Roberto Munguía Araujo, alias “El Mungui” y/o “El Mapache” quien se fugó en el primer Culiacanazo de 2019, junto a más de 50 internos, quienes fueron liberados por un comando armado para ir a combatir a las autoridades, y lograr la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán.

Fueron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva los que lograron su recaptura, luego de haberlo detectado a bordo de una camioneta sin placas en la colonia Ricardo Flores Magón. Araujo intentó evadir a las autoridades, pero le dieron alcance y al inspeccionar la unidad, fueron encontradas dos armas largas, seis cargadores, 180 cartuchos útiles y un chaleco táctico con sus placas balísticas.

Al cotejar los datos del detenido, se le identificó como una Persona Privada de la Libertad (PPL) evadida del Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, el 17 de octubre de 2019. Este individuo se encontraba procesado por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para uso exclusivo del Ejército”, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

“El Mungui” habría terminado en prisión junto a otro hombre, por atacar a elementos de una Base de Operaciones Mixtas Urbanas al norte de Culiacán. Ambos portaban cinco armas largas, un arma corta, cargadores y chalecos tácticos, informaron las autoridades luego de su captura, en marzo de 2019.

Las autoridades han reportado la detención de otros pocos prófugos del Culiacanazo, capturados en Sinaloa y Sonora, y al menos la muerte de uno de ellos, sin precisar la cifra exacta, pero la mayoría continúan evadiendo a la justicia.

Vehículo en el que fue detenido El Mungui Foto: Especial

Balean casa de líder sindical del ayuntamiento de Culiacán

Un ataque armado contra la vivienda de Homar Salas Gastélum, recién electo líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) para el periodo 2026-2029, activó un operativo de seguridad en la colonia Las Brisas, al norte de la ciudad. El dirigente y su familia resultaron ilesos, aunque el inmueble y un vehículo presentaron daños por impactos de bala.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió carpeta de investigación de oficio ante la gravedad de los hechos, mientras peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios balísticos en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados disparó contra la puerta principal, el portón de la cochera y una barda lateral del domicilio. Las detonaciones se concentraron en la fachada y estructura del inmueble.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona y preservar evidencia. Durante la inspección, peritos recogieron casquillos percutidos de armas de grueso calibre, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

La fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que el inmueble pertenece al dirigente sindical electo y aseguró que se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

