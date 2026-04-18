Realizarán crucero de entrenamiento para observadores comunitarios de vaquita marina

Todo listo para que del 19 al 29 de mayo próximos, se realice una campaña de entrenamiento a 11 observadores locales de San Felipe, Baja California, con el fin de afinar sus capacidades técnicas para el avistamiento y monitoreo de la vaquita marina.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la organización internacional Sea Shepherd Conservation Society, dieron a conocer que la capacitación activa se realizará al noreste del Refugio de la Vaquita Marina a bordo del barco SeaHorse, que durante todo el año custodia la llamada Zona de Tolerancia Cero.

Once observadores comunitarios de San Felipe participarán en un crucero de entrenamiento para monitorear la vaquita marina. Ernesto Méndez

La expedición servirá también para buscar a "Frida", una hembra que en el Crucero de Observación 2025, fue grabada embarazada nadando con una cría juvenil.

De igual manera, se aprovechará el adiestramiento a observadores comunitarios, para realizar nuevos estudios de ADN Ambiental y se pondrá en marcha el programa anual de monitoreo acústico de la vaquita marina.

Esperanza

Cabe recordar que el Crucero de Observación Vaquita Marina 2025, realizado del 3 al 30 de septiembre, se estimó que al menos quedan entre 7 y 10 ejemplares de esta especie endémica del Alto Golfo de California, en crítico peligro de extinción.

Once observadores comunitarios de San Felipe participarán en un crucero de entrenamiento para monitorear la vaquita marina. Ernesto Méndez

A pesar de que el número sigue siendo muy bajo, el anuncio avivó la esperanza, ante el cálculo de 2024, que era de entre seis y ocho individuos.

La última expedición tuvo momentos épicos como el encuentro con una hembra bautizada como Frida, en honor a Frida Kahlo, aparentemente embarazada nadando a lado de su cría en etapa juvenil.