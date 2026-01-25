Realizan consulta de revocación de mandato en Oaxaca

La jornada de revocación de mandato, por la continuidad o no del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, transcurre con normalidad, incluso en municipios con alta conflictividad social, política y agraria.

De las 2 mil 815 casillas previstas se instalaron 2 mil 814, lo que representa un 99.92 por ciento del total de las casillas aprobadas.

Desde la apertura de la casilla, se observó la llegada constante de personas interesadas en ejercer este mecanismo de democracia participativa, establecido para que la ciudadanía evalúe el desempeño del titular del Poder Ejecutivo estatal.

Oaxaqueños participan en la revocación de mandato Foto: Especial

El Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó 491 incidentes de los cuales 393 fueron resueltos y 126 se están atendiendo.

La consulta, la primera en su tipo en el país, cuenta con la lista nominal de tres millones 132 mil 592 personas, proporcionada por el INE; se requiere de una participación de al menos un millón 200 mil ciudadanas y ciudadanos para que este proceso sea avalado por el órgano electoral.

El órgano electoral confía en que se pueda superar el número de votos requerido para esta consulta, ya que se estima que puedan acudir a las urnas más del 40 por ciento de los ciudadanos que conforman la lista nominal electoral.

¿Qué es una revocación de mandato?

Por Ricardo Lara

La revocación de mandato es un instrumento de democracia directa que permite a los electores separar del cargo a un funcionario de elección popular antes de que termine su gestión. En el caso de Oaxaca, este derecho se activa a petición de la ciudadanía, siempre que se reúna un número de firmas equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores del estado.

Para que el proceso sea válido, la solicitud debe contar con el respaldo de habitantes de al menos la mitad más uno de los municipios de la entidad. Además, el apoyo debe representar el 10% de la lista nominal en cada uno de dichos municipios, asegurando una representatividad geográfica amplia.

¿Cuál es la pregunta que viene en la papeleta?

El Consejo General del IEEPCO ya ha definido los términos exactos de la consulta. Los ciudadanos oaxaqueños encontrarán en la boleta la siguiente interrogante:

"¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?".

El votante podrá elegir entre dos opciones: "Que se revoque el mandato por pérdida de confianza" o "Que siga en la Gubernatura"

¿Quiénes participan en la revocación de mandato?

Para ejercer el derecho al voto en este inédito proceso democrático en Oaxaca, la normativa local establece requisitos estrictos que garantizan la legalidad de la participación ciudadana. De acuerdo con los lineamientos del IEEPCO, podrán votar las personas que cumplan con los siguientes criterios:

Ciudadanía oaxaqueña: Es indispensable tener la calidad de ciudadana o ciudadano del estado en términos de la Constitución local.

Inscripción en la Lista Nominal: La persona debe estar inscrita en la lista nominal de electores. Para el cálculo de los porcentajes de participación, se tomará como base el corte al 31 de agosto de 2025.

Credencial para votar vigente: Se requiere contar con la identificación oficial expedida por el Registro Federal de Electores.

Pleno goce de derechos: No se debe contar con una sentencia ejecutoriada que suspenda los derechos políticos del ciudadano.

Es importante destacar que los oaxaqueños residentes en el extranjero también podrán participar, siempre que cumplan con la inscripción correspondiente en el listado nominal específico para el voto desde el exterior.

jcp