Ramón Castro Castro acompaña al papa León XIV en Perú, última parada de su gira por Sudamérica

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM), Ramón Castro Castro, viajó a Perú para acompañar al papa León XIV en el cierre de su visita pastoral por Sudamérica. El Sumo Pontífice invitó a monseñor Castro Castro a los recorridos y encuentros que encabezará en distintas ciudades y comunidades de ese país a partir de este miércoles y hasta el próximo 16 de noviembre del 2026.

Castro Castro, quien ya se encuentra en Lima, Perú, acudió al viaje papal como representante de todos los obispos católicos de México.

Itinerario de la visita papal en Perú

El programa de actividades en las que estará presente el representante de la Iglesia católica mexicana contempla para este 11 y 12 de noviembre la ceremonia de bienvenida que se le ofrecerá al Sumo Pontífice a su llegada a la Base Aérea del Callao, el encuentro con autoridades del Perú en el Gran Teatro Nacional, una reunión con obispos así como la vigilia juvenil programada en el Estadio Nacional y la cena con el episcopado peruano.

Para el 13 de noviembre en las regiones de Chiclayo y Pimentel, monseñor Castro Castro estará en la misa que celebrará León XIV en la explanada de las Pampas de Pimentel y posteriormente en el encuentro del Santuario de Nuestra Señora de la Paz donde se contemplan actividades con estudiantes universitarios.

En la jornada del 14 de noviembre, formará parte de las actividades pastorales y celebraciones litúrgicas programadas en Santa Cruz de Succhabamba y el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Al día siguiente, 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa, acudirá al rezo del Ángelus en la catedral y a un encuentro con misioneros e integrantes de pueblos amazónicos.

Para el 16 de noviembre, último día de la visita pastoral de Robert Francis Prevost a Perú, el presidente del episcopado mexicano estará en la visita a una casa de acogida para personas de la tercera edad en situación vulnerable y será testigo de la misa de clausura que se llevará a cabo en la Base Aérea de Las Palmas.

Trascendió que el papa León XIV envió una invitación -como la que hizo a Ramón Castro Castro- sólo a algunos presidentes de episcopados del continente americano.