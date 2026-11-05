Rafael pasará más de 18 años en prisión por matar a su hermano con un cuchillo

Tras acreditar de manera contundente su responsabilidad penal en el delito de parricidio cometido en agravio de su hermano, Rafael Avelino “N” fue sentenciado a más de 18 años de prisión en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2023 en el interior de una finca ubicada en la colonia Santa Rosa, en el municipio de El Salto.

En el lugar, la víctima le exigió al hoy sentenciado, identificado como Rafael Avelino “N”, que abandonara el domicilio.

Acto seguido, el agresor atacó a golpes a su hermano y posteriormente le propinó varias estocadas en el tórax con un cuchillo de cocina, causándole heridas en ambos pulmones y el corazón que le provocaron la muerte en el lugar.

Desde que se tuvo conocimiento del crimen, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional desplegó trabajos de gabinete y campo para fijar los indicios, integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden de aprehensión.

Derivado de las labores de inteligencia y del operativo de captura ejecutado por Policías de Investigación, se logró la detención del imputado, quien fue puesto de inmediato a disposición del juez de control.

Tras la judicialización del caso, el personal de litigación expuso datos de prueba suficientes. Ante ello, el procesado aceptó su responsabilidad en el homicidio de su familiar directo y se acogió a un procedimiento abreviado.

Durante la audiencia, la autoridad judicial validó la terminación anticipada del proceso e impuso la pena privativa de la libertad de 18 años y nueve meses.