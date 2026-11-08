Enfrentamos a una delincuencia organizada cobarde y corruptora: García Harfuch

“Enfrentamos a una delincuencia organizada cobarde y corruptora”, escribió en un mensaje en su cuenta de X, este domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en cuyo texto recordó a su colaborador Miltón Morales Figueroa y al personal caído en cumplimiento de su deber.

“Enfrentamos a una delincuencia organizada cobarde y corruptora, que todos los días hace daño a nuestro país. Nuestro deber es defender a las familias mexicanas.

Por eso, cada elemento que se prepara, cada capacidad que fortalecemos y cada institución que trabaja en coordinación representan una mayor posibilidad de cumplir nuestras misiones, proteger la vida de nuestros compañeros y brindar mayor seguridad a México”, escribió el funcionario en su mensaje.

Homenaje

García Harfuch inició su texto con un recuerdo para Morales Figueroa, conocido como “El jefe Milton”, quien fue ejecutado el 21 de julio de 2024, su excolaborador en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El jueves pasado, García Harfuch infirmó que, en un operativo realizado en Naucalpan, Estado de México, fue abatido Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, señalado como presunto líder fundador del Cartel Nuevo Imperio, y autor intelectual del asesinato de Morales Figueroa.

Recordamos con profundo respeto a nuestro compañero Milton Morales Figueroa y a todas las compañeras y compañeros caídos en el servicio a la patria. No los olvidamos, ni a sus familias. Honrar su memoria exige seguir adelante con firmeza, preparación y unidad, cumpliendo el deber por el que entregaron la vida: proteger a México”, expresó en su mensaje.

El titular de la SSPC felicitó a los elementos graduados de la dependencia a su cargo y que se integran al Gabinete de Seguridad, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y agradeció a las dependencias que integran este mecanismo de colaboración.

“Felicito con orgullo a nuestras compañeras y compañeros graduados de @SSPCMexico, quienes se integran a las tareas del Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, @Claudiashein, para proteger a las familias mexicanas y servir a nuestro país con honestidad, valor y compromiso.