Cae mujer que mató a golpes y palazos a un hombre

Una mujer fue detenida en coordinación con las fiscalías de Durango y Chihuahua, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre identificado como Juan Carlos Casales.

La detención por parte de la Policía Investigadora de Delitos (PID) de Sandra y/o Sandra Salomé, se realizó el pasado primero de noviembre en el municipio de Lerdo, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada el 24 de octubre del 2026 por un Juez de Control de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad solicitante, los hechos ocurrieron el 22 de octubre del 2026, aproximadamente entre las 20:00 y las 22:00 horas, al exterior de un domicilio de la colonia Juanita Luna, en Ciudad Juárez. En ese lugar, la ahora detenida, presuntamente en compañía de otras tres personas, habrían agredido a la víctima con un palo, una piedra y golpes con los puños.

Derivado de la agresión, Juan Carlos sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que posteriormente le ocasionó la muerte, mientras que las personas señaladas habrían huido del lugar.

Dan 74 años de cárcel a mujer por muerte de tres personas

Por ABC Noticias

Una mujer identificada como Mayra “N”, de 41 años de edad, fue sentenciada a 74 años de prisión por su participación en el homicidio de tres personas y lesiones graves sobre otras dos, durante un ataque armado registrado en abril de 2019, en San Nicolás, Nuevo León.

Información de la Fiscalía General de Justicia indicó que, de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2019, cuando Mayra “N” en compañía de otros sujetos, ingresó a un domicilio ubicado en el quinto sector de la colonia Los Ángeles, donde privaron de la libertad a cinco personas que se encontraban en el inmueble.

Las víctimas fueron atacadas con disparos de arma de fuego y un objeto punzocortante, agresión que provocó la muerte de dos mujeres, identificadas como Laura y Dana, así como de un hombre de nombre Juan Francisco.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron a otros dos hombres con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados de inmediato a un hospital.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para demostrar la participación directa de la acusada en los hechos.

Como resultado, Mayra “N” deberá cumplir la pena de 74 años en la cárcel en el Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, además de cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño, que contempla indemnizaciones por las muertes, gastos funerarios y atención médica de las víctimas lesionadas.